Historien om Anne Frank kan og bør fortelles til barn

Eva Thesen Forlagssjef, barn og ungdom, Gyldendal

Nå nettopp

Anne Frank og Greta Thunberg er blant flere kjente personer som inngår i barnebokserien «Små folk, store drømmer». Serien har fått kritikk. Foto: Faksimile Gyldendal.no

Bøker kan hjelpe barn å bearbeide egne erfaringer og bygge empati.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Gyldendal burde ikke ha gitt ut barneboken om Anne Frank i «Små folk, store drømmer»-serien, skriver forfatter Henrik Hovland i et debattinnlegg i Aftenposten.

Serien boken inngår i, handler om kjente personer som har utmerket seg innen et felt. Hovland reagerer på at Anne Frank er blitt inkludert. Han mener det er upassende for unge barn å lese om hennes liv.

I Gyldendal mener vi det er viktig å kommunisere vanskelige tema innenfor trygge rammer. Vi vil tilrettelegge for at barn skal kunne bearbeide opplevelser, forstå sin omverden og bygge empati. Boken om Anne Frank gjør dette på en forsvarlig måte. Forfatter Maria Isabel Sanchez Vegara har tilpasset boken unge lesere.

Eva Thesen er forlagssjef for barne- og ungdomslitteratur i Gyldendal. Foto: Gyldendal forlag

Det er ikke en eksplisitt beretning om et barn som blir sendt til en konsentrasjonsleir. Det er en fremstilling av en ung jente som rykkes opp fra en trygg oppvekst og sendes på flukt.

Et barn som drømmer om et vanlig liv og en fremtid som forfatter, i en verden der forfølgelse og rasisme er en reel trussel. Dette er opplevelser som fremdeles berører barn. Derfor er det viktig med kontekst og riktig formidling.

Bøker kan hjelpe barn å bearbeide egne erfaringer og bygge empati. I Norge er det mange barn som har opplevd krig, forfølgelse, flukt og rasisme. Enda flere kjenner noen som har opplevd dette. Målet vårt er at bøker – som denne om Anne Frank – på en hensynsfull måte skal kunne bidra til økt forståelse for slike opplevelser.