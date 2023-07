Flyktninger trenger bolig og er klare for arbeidslivet

I juni møtte jeg Olga Pavlova (til venstre på bildet) som kom til Norge for ett år siden. Takket være flyktningtjenesten og Nav i Bærum har hun fått fast jobb, skriver Lisbeth Fransplass Røren (til høyre). Vis mer

Mange av flyktningene har kompetanse det norske arbeidslivet trenger.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Antallet ukrainske flyktninger som kommer til Norge, er økende. Innen 31. august må kommunene svare på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) anmodning om å bosette 38.000 flyktninger i løpet av året. Mens mange har ferie, er det stor aktivitet på flyktningmottak og i tjenestene i kommunene som jobber med boliger, kvalifisering og arbeidsformidling.

Hittil i år er nesten 16.000 flyktninger bosatt. I 2023 skal vi i hovedsak bosette ukrainske flyktninger, men det kommer også flyktninger og asylsøkere fra andre land som trenger et trygt sted å bo og en fremtid å planlegge.

Av de ukrainske flyktningene som er bosatt, er om lag 26.000 i aldersgruppen 18 til 66 år. Samtidig viser Navs bedriftsundersøkelse at norske virksomheter mangler nesten 53.000 arbeidstagere. Mange av flyktningene har kompetanse det norske arbeidslivet trenger:

I juni møtte jeg Olga Pavlova som kom til Norge for ett år siden. Før krigen brøt ut, jobbet hun med bemanning av skip i hjembyen Odesa i Ukraina. Takket være flyktningtjenesten og Nav i Bærum har hun fått fast jobb i Wilhelmsen Ship Management på Lysaker. Her jobber hun med koordinering av mannskap på skip. Kompetansen fra hjemlandet er verdifull.

Vi må planlegge og organisere både for den freden vi håper kommer raskt, og for at krigen kan vare lenge

Å jobbe med integrering i usikre tider er krevende for kommunene og den enkelte flyktning. Vi må planlegge og organisere både for den freden vi håper kommer raskt, og for at krigen kan vare lenge. Flere kommuner melder om utfordringer med å skaffe nok boliger og om kapasitetsutfordringer i helsetjenester, skoler og barnehager. Samtidig er de kreative: Ubrukte sykehjem, internatskoler og fellesbygg gjøres om til boliger. Privatpersoner kan bidra med å leie ut ubrukte boliger og leiligheter. Jeg er glad for at vi fortsatt ser stor vilje og evne til å bosette flyktninger.