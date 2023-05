Konflikten på Geitmyra: Alternativ tomt må utredes!

Naturvernforbundet Oslo Nord er svært kritisk til at Geitmyra matkultursenter skal få felle gamle trær og bygge ned matjord inne i den kommunale skolehagen på Sagene.

Oslo kommune må forsvare indre bys gjenværende grønne lunger mot uvettig rasering og nedbygging.

14.05.2023

Naturvernforbundet Oslo Nord protesterer kraftig mot at den private stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn skal få felle gamle trær og bygge ned matjord inne i Geitmyra kommunale skolehage på Sagene.

Det er provoserende at Oslo kommune tillater at Matkultursenteret lar motorsager og gravemaskiner gå til angrep på et hjørne av Norges eldste og best bevarte skolehage for å sette opp et bygg som skal stå der rent midlertidig.

Naturvernforbundet Oslo Nord forventer at Oslo kommune tenker bærekraft og klimaavtrykk i byplanlegging og i tomtevalg. De må forsvare indre bys gjenværende grønne lunger mot uvettig rasering og nedbygging.

Skalkeskjul for å omgå regelverket?

Derfor er det uforståelig at den private stiftelsen nå har fått igangsettingstillatelse fra Plan- og bygningsetaten for å bygge et midlertidig undervisningsbygg på kommunal grunn i et regulert friområde. Ingen forsøk på grønnvasking kan forsvare miljø- og klimaregnskapet til et slikt bygg!

Mange vanlige Oslo-folk vil bli bøtelagt dersom de på egen eiendom feller et tre med en omkrets på mer enn 90 cm (målt 100 cm over bakkenivå). Matkultursenteret skal nå felle minst fem slike trær, og det på et regulert friområde!

Bakgrunnen for konflikten på Geitmyra er en konseptkonkurranse som Oslo kommune utlyste i 2019. Konkurransen ble knyttet opp mot en satsing på urbant landbruk. Men kriteriene for å delta var skreddersydde for Geitmyra Matkultursenter. Det endte ikke uventet med at Matkultursenteret vant konkurransen, som eneste deltager.

Bymiljøetaten har bekreftet at prosjektet kun skal være midlertidig og vare frem til januar 2025. Tegninger som Aftenposten publiserte 23. september, viser et undervisningsbygg til flere millioner kroner som fremstår som alt annet enn midlertidig.

Det vekker en mistanke om at «midlertidig» er ment å bli permanent og kun er et skalkeskjul for å omgå reguleringsplanen. På samme måte som «konseptkonkurransen» fremsto som et skalkeskjul for å omgå regelverket for offentlige anskaffelser.

Er det slik at ved å definere prosjektet som «midlertidig» og bygget som en «gapahuk» har Matkultursentret unnsluppet en rekke krav som normalt gjelder ved oppføring av nye bygg?

Vil være lovbrudd

Matkultursenteret har også kalt undervisningsbygget sitt et «besøksdrivhus», men noe drivhus er det ikke. Utdanningsetaten, som er ansvarlig for skolehagene på Geitmyra, har sagt at «drivhuset» ikke egner seg for oppal av planter.

Hvordan kan det være lovlig dersom det «midlertidige besøksdrivhuset» gjøres permanent?

Naturvernforbundet Oslo Nord mener ar bygget uansett varighet bryter med både sunn fornuft og Oslos vedtatte overordnede planer og miljøforpliktelser.

Vi har tidligere foreslått at undervisningsbygget plasseres på en grå tomt i byen, der det også kan etableres et nytt dyrkingsfelt. Slik kan bygget bidra til grønn byutvikling. Hvorfor har ikke kommunen utredet dette alternativet?