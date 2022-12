Farsrollen er uavklart

Aftenposten intervjuet Gilbert Borgen-Veland i artikkelen «Norske førstegangsfedre: Uforberedt på det sterke båndet mellom mor og barn. – Jeg følte på hjelpeløshet.»

Jeg vil ikke amme. Jeg vil være forberedt på at jeg må se kona slite uten at jeg kan hjelpe – og vite hva jeg kan gjøre for å bistå henne.

Lege Kari Løvendahl Mogstad skrev nylig et debattinnlegg om en ny studie hvor det fremgår at norske førstegangsfedre føler seg utestengt.

I Aftenpostens artikkel om studien opplever pappaen sjalusi ved at barnet blir ammet. Dette kommenterer Mogstad på.

Jeg er pappaen i artikkelen. Og Mogstad har bommet på poenget.

Partner vil være forberedt

Mogstad mener at menn trenger en «realitetsorientering» om at fedre ikke er mødre. Hun konstruerer en karakter av en moderne mann som ønsker å innta morsrollen og er motstander av at mor ammer barnet. Mogstad teoretiserer at årsaken til sjalusien og følelsen av utestengelse oppstår av at menn har lyst til å gjøre det samme som mor.

Studiet viser ikke et mannlig ønske om likestilling eller et ønske om endringer i båndet mellom mor og barn. Partners følelse av utestengelse eller sjalusi skyldes ikke mangelen på en fysisk umulig likestilling, men at de ikke har noen avklart forventning til rollen som pappa eller medmor.

Studien og tilbakemeldinger i prosjektet Blipappa tydeliggjør at partner ønsker å være forberedt på utfordringer og tanker som fødekvinnen gjennomgår, slik at partner kan møte mors hverdag med forståelse og støtte.

Jeg vil ikke være likestilt

Vi ønsker info til partner som tar høyde for at partners rolle ikke kan måles opp mot morsrollen i tiden etter fødsel. Informasjon om rolleforventninger som skaper bedre innsikt og forståelse hos mannen eller medmor, kan redusere antall samlivsbrudd hos nybakte foreldre.

Om Mogstad representerer en legestand som tror nybakte fedre mener kvinner ikke bør amme bare fordi menn ikke kan, tar de feil.

Det viktigste er at nybakte foreldre får informasjon om verdien av god kommunikasjon for et sunt samliv. Jeg vil ikke amme. Jeg vil være forberedt på at jeg må se kona slite uten at jeg kan hjelpe – og vite hva jeg kan gjøre for å bistå henne.

Å få barn er, heldigvis for mange, noe man gjør sammen.