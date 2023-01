Dårlig research om spillmonopol og -avhengighet

06.01.2023 00:15

På lederplass 30. desember belyser Aftenposten spillmonopol og -avhengighet. Veldig fint at lederskribenten valgte å rette opp egne feil – slik at det ikke lenger fremstilles som om Norsk Tipping er eneste lovlige spilltilbyder i Norge. Likevel: Hvordan er det mulig å gjøre så dårlig research?

Hadde lederskribenten hatt litt spillkunnskap eller satt seg inn i tematikken og gjort det journalister bør gjøre – nemlig faktasjekke – ville det kommet for en dag at Norsk Tipping har flere «røde» spill i sin portefølje. Spill som trigger spillavhengighet. Dette er hurtig repeterende spill som finnes på spilleautomater, kasinospill og noen oddsrelaterte spill. Mener lederskribenten at det er ok så lenge overskuddet går til idrett og kultur? Lederen kan tyde på det.

Erland Vestby, Oslo