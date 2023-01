NRK frarøver oss over 60 «vår» radiokanal

14.01.2023 20:00

Vend i tide, NRK. Det er ingen skam å snu, skriver Odd Grann. På bildet: kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Hvorfor halverer NRK budsjettet til den populære radiokanalen P1+? Vi trenger et godt og oppklarende svar.

NRKs DAB-kanal P1+ ble for ti år siden lansert for folk over 60. Den er blitt en stor suksess. Også som en positiv reaksjon på den økende alderismen (diskriminering på grunn av alder) som sprer seg i samfunnet.

P1+ gir lytterne mye, hver dag. Noen ord som beskriver kanalen: god musikk, kunnskap, kultur, informasjon om helse, glede og sosial tilhørighet. Dette bygger og trygger livskvalitet.

De fleste godt voksne har vært radiolyttere siden fødselen, lenge før TV ble allemannseie. Det har gjort oss til en stabil og trofast lyttergruppe.

P1+ har tatt høyde for at over halvparten av eldre i mange byer bor alene. Mange får med årene bevegelsesvansker. Radioen kan være deres beste kontakt med omverdenen og avhjelper ensomhetsfølelsen.

P1+ er på ti år blitt NRKs raskest voksende kanal. Over 300.000 daglige lyttere betyr at den også er blitt NRKs nest største radiokanal!

Ødelegger kanalens egenart

Nå skal det kuttes i NRK. Budsjettet for P1+ skal halveres. Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen sier i radioprogrammet Holm at det betyr mer musikk, færre gjester og færre programledere.

Dette vil ødelegge kanalens egenart og frarøve oss over 60 «vår» kanal.

Da NRKs planer ble kjent, ble Facebook-gruppen «Ja til eldre» opprettet, med livskvalitet som tema, den som P1+ så aktivt har bidratt til å styrke.

Over 3600 mennesker er i løpet av juledagene blitt med i denne Facebook-gruppen, som nå får tilleggstittelen «Ja til P1+». Den spontane oppslutningen Facebook-siden har fått, gir også et godt grunnlag for et digitalt eldreopprop, med positivt fortegn.

Vi 60-plussere sier til NRK: «Ja, til P1+. Gi oss 10 år til.»

Vi ber om at NRK gir oss et godt og oppklarende svar på hvorfor de kutter så drastisk i budsjettene til P1+. Det burde jo vært motsatt – at NRK tar vare på og dyrker de suksesser som faktisk gir statskanalen engasjerte og trofaste lyttere? Og som styrker NRKs omdømme.

Fraviker sitt ansvar

Vi mener NRK med dette fraviker sitt ansvar som allmennkringkaster. De fratar også kommende generasjoner P1+ i sin nåværende form. De bryter sine løfter til lytterne slik det er beskrevet i NRK-plakaten. Der står det blant annet at NRKs tilbud i hovedsak skal være av redaksjonell karakter, hvilket vel harmonerer dårlig med å fylle P1+ med mer musikk og færre programmer.

NRKs tilbud skal dessuten appellere til alle aldersgrupper – hva da med oss over 60?

Når offentlige institusjoner krenker folks rettferdighetssans, er de i utakt med dem de skal tjene, fordi de pleier egeninteresser fremfor fellesinteresser.

NRK: Vend i tide. Det er ingen skam å snu. Lytt til erfarne folk!