Endrer Ap politikken?

10.01.2023 23:30

Det er både gledelig og overraskende at det er byrådsleder Raymond Johansen som tar til orde for politisk nyorientering for Arbeiderpartiet (Aftenposten 2. januar). For det er han som har ledet an i den kraftige venstresvingen partiet har tatt.

Etter valget i 2015 dannet Johansen byråd i Oslo sammen med SV og MDG. For å sikre flertall for budsjettene undertegnet han en forpliktende avtale med daværende gruppeleder i Rødt, Bjørnar Moxnes, om full stans i privat barnehageutbygging. Der og da forsvant mye av den pragmatiske Ap-politikken Johansen nå savner. Resten av den forsvant året etter da Rødt varslet mistillitsforslag om ikke kommunen overtok avfallsinnhentingen. Siden har rekommunalisering vært førende for politikken i Oslo.

Første test på om Johansen mener alvor får vi når kommunen etter planen skal overta driften av Oppsalhjemmet fra Norlandia senere i år. Den overtagelsen vil Høyre foreslå å stanse for at i hvert fall ett av byens om lag 30 sykehjem fortsatt kan drives av private. Med et mer pragmatisk Ap vil det være flertall for privat drift. Det gjenstår å se om Johansens ord er tomme eller betyr en endring.

Anne Lindboe, ordførerkandidat, Oslo Høyre

Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat, Oslo Høyre