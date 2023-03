Politikerne må på banen med annet enn pekefingre

06.03.2023 22:00

Aftenposten har hatt en tankevekkende artikkelserie om frafall av tillitsvalgte og utøvere i idretten, spesielt på Oslos østkant.

Under årsmøtet i Oslo fotballkrets hevet byråd for idrett og frivillighet Omar S. Gamal og leder av Oslo idrettskrets Marcela M. F. Bustos pekefingeren mot idretten selv for at den er for dyr. Debatten er viktig. Men hva hvis billigere også betyr lavere kvalitet?

Hvordan kan et idrettslag, som Skeid, gjøre tilbudet billigere? Ved å redusere antall kompetente trenere og kreve mer frivillighet fra foreldrene? Kan vi skru av undervarmen slik at det ikke kan spilles fotball om vinteren? Et sannsynlig resultat ville være at de ivrigste, ofte med mest ressurser i ryggen, ville søke seg til andre klubber eller tilbud som leverer bedre kvalitet.

De enkelte lagene ville i stor grad bli foreldrestyrt. Interessene til de mest aktive ville dominere valgene. Det er langt fra sikkert at omsorgen ville inkludere dem uten særlig foreldrestøtte.

Det er mange barn fra lavinntektsfamilier i Skeid. Vår fordel er at vi også har mange som kan betale for seg, innenfor et rimelig nivå. Vi har også et godt samarbeid med bydelene Sagene og Grünerløkka. Så har vi et eget prosjekt, «Bli med i Skeid», som retter seg direkte mot dem som ikke synes de har råd til ha barna i organisert idrett. Derfor kan vi hjelpe de som har problemer med å betale, men vi reduserer ikke tilbudet. Tvert imot vil vi bedre det så langt de økonomiske midlene rekker.

Idrettslagene er drevet av frivillighet. Ingen høster overskudd. Alle midler sluses tilbake til anlegg, trenerressurser, utstyr, dommere med mer. De som er med på å gjøre idretten bedre for barn og unge, er ofte unge, entusiastiske menn og kvinner utdannet innen pedagogikk og idrett. Betalingen er ikke spesielt høy.

Pekefingeren bør derfor rettes mot stat og kommune og private aktører med muligheter til å bidra. Skal idretten bli både bedre og rimeligere for dem som deltar, må politikerne selv på banen med annet enn pekefingre.

Tarald Rohde,

styremedlem, Skeid