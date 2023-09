Høyres hemmelighet

Publisert: 04.09.2023 22:00

Ordførerkandidat i Oslo Anne Lindboe (H) skylder velgerne svar på ett spørsmål: Hvor skal Høyre kutte?

Å skape en trygg eldreomsorg med god kvalitet blir en felles utfordring i årene som kommer. Det er for viktig til å overlate til ett parti alene.

Noe av det Høyre sier, er det lett å si seg enig i, blant annet er de enige med Oslo Arbeiderparti i vår satsing på kompetanseløft for de ansatte i eldreomsorgen. Men de vil ikke være med på vårt løft med 800 nye ansatte.

Velgerne bør merke seg det Høyre aldri snakker om. Jeg har gjennom hele denne valgkampen forsøkt å få Høyre til å fortelle hvilke velferdstilbud de skal kutte for å finansiere skattekuttene sine. Det er ikke kommet noe svar. De aller fleste vet at når du kutter i inntektene, må du kutte i forbruket. Når Høyre skal kutte 2 milliarder kroner i eiendomsskatten, betyr det velferdskutt.

Det er utfordringer i eldreomsorgen. Byrådet har tatt grep, og trenden på helsehusene er snudd. Nå er en stor majoritet av pårørende fornøyd med oppholdet. Vi har ansatt over 1000 flere i eldreomsorgen de siste åtte årene, bygget sykehjemsplasser og tatt sykehjem tilbake til kommunal regi. Ansatte har gått opp i lønn og fått bedre pensjon. I mai i år bevilget byrådet 175 millioner kroner i revidert budsjett til etterutdanning og kurs for ansatte. Men stadig flere blir eldre. Antallet innbyggere over 80 år vil doble seg. God omsorg koster penger. De neste fire årene skal vi ansette 800 til og gi kompetanseløft til 10.000 fast ansatte.

Høyre kan love og love, men faktum er at de har 2 milliarder mindre i budsjettet hvert eneste år i årene som kommer fordi de skal fjerne eiendomsskatten. Regnestykket går ikke opp. Så lenge Høyre ikke vil fortelle hvor de skal kutte, er løftene lite verdt. De må avsløre hemmeligheten sin for velgerne innen 11. september. Så skal jeg snakke på inn- og utpust om hvordan vi skal skape en trygg eldreomsorg, muligheter for unge og en god by å bo i for alle.