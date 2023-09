Ingen «konspirasjonsteori», Aftenposten

Jeg har presisert at jeg ikke anklaget pressen for å trenere. Det hopper avisen behendig over.

Publisert: 20.09.2023 12:14

Lørdag 16. september var jeg gjest i NRKs morgensending, der jeg sammen med regissør Nils Gaup skulle snakke om hans nye storfilm «Sulis». Helt på tampen av intervjuet fikk jeg spørsmål om noe helt annet, nemlig saken om Erna Solberg og Sindre Finnes.

Programlederen spurte da: «Tror du valgresultatet hadde vært annerledes om alle hadde visst om Erna Solbergs ektemanns aksjekjøp før valget?»

Til det svarte jeg: «Det er vanskelig for meg å spekulere i. Men jeg synes det er en trist historie, som igjen gjør noe med tilliten til politikerne våre. Og så hører jeg jo også at det snakkes om at denne saken kanskje burde kommet frem i mediene før valget, og i så fall mener jeg at dette er veldig problematisk, hvis det er noen som har sittet på informasjon her og ikke latt den komme ut, med tanke på at vi står rett foran et valg. Det mener jeg er alvorlig. Og jeg håper at også mediene går i seg selv og ettergår det, for det gjør saken mer alvorlig.»

Ikke sånn ment

Det var en uttalelse enkelte pressefolk reagerte på, ikke minst Gard Steiro og Lars Håkon Grønning, ansvarlige redaktører i henholdsvis VG og E24.

Årsaken til at de reagerte, var at de tolket utsagnet som en antydning om at bestemte medier bevisst kunne ha holdt tilbake informasjon til etter valgdagen.

Det var ikke sånn det var ment fra min side.

I en annen setting hadde det kanskje vært rom for å være tydeligere om at kritikken var rettet mot Finnes/Solberg og Høyre, og ikke pressen, men slik ble det ikke på tampen av en studioopptreden hos NRK.

Da Steiro og Grønning reagerte gjennom et innlegg hos E24, ble det klart for meg at mitt utsagn kunne bli tolket annerledes enn det var ment.

Jeg sendte da ut denne presiseringen: «Det er behov for en presisering etter mitt utsagn på Helgemorgen om aksjesaken med Erna Solberg og Sindre Finnes. Det er Høyre, Erna Solberg og Sindre Finnes som kunne og burde ha vist mer åpenhet raskere. Punktum. At jeg ba pressen gå i seg selv, var et utløp for frustrasjon over hvor lang tid dette har tatt. Det var ikke et angrep på pressen. Uten dyktige redaksjoner hadde saken fortsatt vært begravd. Jeg vet godt at det ikke er opp til pressen å bestemme hvilken informasjon enkeltpersoner skal utlevere. Jeg kommenterte likevel på den manglende åpenheten fra de som ble spurt. Nå håper jeg fokus fremover er på saken og ikke media eller andre sidespor.»

Aftenpostens påstand stemmer ikke

Hele to døgn etter min presisering publiserer Aftenposten en lederartikkel der de hevder at jeg dagen etter Erna Solbergs pressekonferanse «lanserte en konspirasjonsteori på NRK Dagsnytt».

Aftenpostens påstand stemmer ikke, og den var for lengst tilbakevist da Aftenposten skrev sin lederartikkel.

Bekvemmelig nok for avisen nøyer de seg med å sitere én enkelt setning fra presiseringen: «At jeg ba pressen gå i seg selv, var et utløp for frustrasjon over hvor lang tid dette har tatt.»

At jeg har presisert at jeg ikke hadde anklaget pressen for å trenere saken, hopper avisen behendig over. Det er paradoksalt nok egnet til å svekke den tilliten til mediene som Aftenposten påberoper seg å ville verne om.

Avisen burde holde seg selv til en høyere standard enn dette.