Kollektivtilbudet skal være for alle

Trikk for trikk blir Oslo bedre og mer tilgjengelig, skriver Sirin Stav.

Mitt mål er at enhver i Oslo skal kunne reise trygt og raskt dit man vil, uavhengig av funksjonsevne. Kollektivtilbudet skal være for alle. Hele Oslo skal være for alle.

Handikapforbundets Magnhild Sørbotten påpeker at dette i dag ikke er tilfellet (Aftenposten, 22. november). Det er jeg enig i.

Et hinder du ikke møter selv, er usynlig for deg. Men slik er det. Og det hindrer normal deltagelse i samfunnet for svært mange.

Dessverre er byen lenge blitt bygget uten denne bevisstheten. Det vil jeg og Oslo-byrådet gjøre noe med. Derfor har vi de siste årene invitert inn personer med ulik funksjonsvarians til Ruters arbeid for å øke bevisstheten, kartlegge og fjerne slike hindre. Takk også til Handikapforbundet som bidrar!

I år har Oslo-byrådet bestemt at vi skal innføre en ny og fleksibel billett («Reis»), med inntil 40 prosent rabatt på enkeltreiser. Som en førjulsgave kutter vi nå prisen på månedskort med 40 prosent til 16. desember. Lavere pris gjør at enda flere kan benytte tilbudet.

I år har vi også satt av hele 125 millioner kroner til universell utforming i byen, hvorav 30 millioner kroner bare til kollektivtransport. Og i disse dager får hovedstaden nye, mer tilgjengelige øybåter, busser, og trikker. De 87 nye trikkene har alt på ett, lavt plan. Bussene har fått automatiske ramper. Og både nye trikker og busser har utvendig opprop i bykjernenm så du hører hvilken buss som kommer. Det er bare et tidsspørsmål før alt er universelt utformet.

Fra neste år får Oslo også verdens første helelektriske kollektivtilbud! Det betyr mindre støy. Dette kommer særlig de med hørselsvansker til gode.

Der vi har lengst igjen, er stoppestedene. Oslo har mye gammel infrastruktur. Men i år startet Sporveien med å utbedre 80 trikkeholdeplasser. I år startet vi også utbedring av gapet på syv T-banestasjoner, som de første av flere.

Vi er ikke i mål. Men trikk for trikk og rampe for rampe blir byen bedre og mer tilgjengelig.