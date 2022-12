Kort sagt, lørdag 17. desember

Tendensiøst om strømming

I et innlegg i Aftenposten fremsetter Stine Sofies Stiftelse en rekke påstander om strømming det ikke er belegg for. Det har vi behov for å rydde opp i.

Stine Sofies Stiftelse advarer mot filming av barn i idretten. Problemet er at det i dag allerede forekommer utstrakt filming i idretten. Innholdet deles ulovlig i sosiale medier. Nå skal de største norske særforbundene få filmingen inn i mer kontrollerte former. MyGame, TV 2 og Amedia skal løse dette oppdraget for idretten.

Stiftelsen hevder at «Ved å tillate filming [...] har kommunene åpnet opp en ny kanal for mobbere», og at «På strømmetjenesten vil det sitte kriminelle overgripere [...] og speide etter noen å misbruke». Dette er tatt ut av luften og tar ikke høyde for at det allerede strømmes mye ulovlig. Redd Barna har uttalt til NRK at «det filmes svært mye allerede. Det [idrettens strømmeinitiativ] kan være et mulig tiltak som kan sikre barn i større grad».

Vi har så langt strømmet 4000 kamper. Vi har knapt fått noen klager.

Lars Setsaa, administrerende direktør, MyGame