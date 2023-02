Tyrkia og Syria trenger akutt hjelp. Hva kan vi lære av feilene fra Nepal?

08.02.2023 12:49

Tyrkia og Syria ble denne uken rammet av kraftige jordskjelv. Bildet er fra den tyrkiske byen Iskenderun.

Internasjonal bistand settes igjen på prøve.

Flere humanitære organisasjoner fra hele verden forbereder teamene sine til å reise til Sør-Tyrkia og Nord-Syria for å hjelpe de berørte etter jordskjelvet. Jeg håper hjelpeorganisasjonene denne gangen tar i bruk lærdom fra jordskjelvet i Nepal i 2015 – hvor rundt 9000 mennesker ble drept – for å hjelpe så mange som mulig i regionen.

Vanlig bistandstilnærming er så fort som mulig å sende det som er tilgjengelig til den berørte regionen. Men den må raskt erstattes av en målrettet tilnærming basert på vurderte behov og sårbarheter. Hvis ikke kan den veldig lett kan føre til ekskludering av de mest desperat trengende, som folk med nedsatt funksjonsevne, kvinner og barn. I tillegg risikerer man overlapping av innsats, mangel på varetransport og at pengene går til et svart marked.

1. De mest sårbare må ivaretas

For det første bør bistanden målrettes for å møte behovene til de mest sårbare. I Nepal var hjelpearbeidet hverken målrettet eller samkjørt. Derfor ble bistanden i noen områder sett på som urettferdig. De som presset seg fremst i køen, fikk hjelp. De som ikke var like sterke og freidige, fikk ingen hjelp.

Utfordringer med mennesker med nedsatt funksjonsevne ble heller ikke vurdert i Nepal. De menneskene som kunne gå, gikk fire timer til distribusjonsstedene for å hente hjelpeartikler. De som ikke kunne gå, ble etterlatt.

Hjelpemannskaper i Nepal etter jordskjelvet i 2015.

2. Unngå dobbeltarbeid

For det andre bør humanitære organisasjoner forplikte seg til å involvere berørte lokalsamfunn. De må styrke kapasiteten til lokale organisasjoner for å unngå dobbeltarbeid, og for å sikre at de spesielle behovene til sårbare grupper blir identifisert og forstått.

I Nepal klarte ikke internasjonale hjelpearbeidere dette. Flere fikk tepper mange ganger, mens andre etter seks uker ikke hadde fått noen.

3. For mange redningsarbeidere

For det tredje garanterer ikke eksistensen av mange humanitære bistandsarbeidere en effektiv respons. I kjølvannet av jordskjelvet i Nepal reiste 53 internasjonale redningsteam til Nepal. Disse reddet 19 overlevende ut av ruinene.

Bare dager etter jordskjelvet i Nepal var det fullt på alle hoteller i hovedstaden Katmandu, som ikke var særlig rammet av jordskjelv. Regjeringen i Nepal tok omtrent tre uker etter jordskjelvet det uvanlige skrittet å nekte flere utenlandske bistandsarbeidere å komme inn i landet for å hjelpe.

4. Transportkapasiteten kan bli overbelastet

For det fjerde bør hjelpearbeidere være forberedt på logistikk før de reiser. I Nepal var logistikk et sentralt tema. Den enorme tilstrømningen av hjelpere kompliserte hjelpearbeidet i Nepal, som bare hadde én flyplass med én rullebane i Katmandu.

Transportkapasiteten var totalt overbelastet. De første ti ukene etter skjelvet var det bare en håndfull helikoptre tilgjengelig for å frakte hjelpearbeidere til avsidesliggende områder med mange berørte.

Flere tusen i Tyrkia og Syria trenger akutt hjelp, og feilene fra Nepal må ikke gjentas.