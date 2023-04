Barns helse er et myndighetsansvar

Mina Gerhardsen, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Å stoppe reklamen som rettes mot barn, er viktig.

11.04.2023 23:00

På lederplass berømmer Aftenposten helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) for å ville beskytte barn mot reklame. Den nye stortingsmeldingen om folkehelse peker på at reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn er et problem, og at dagens løsninger for å begrense ikke er gode nok. Det er vi enig i. Men det helseministeren foreslår, er ikke nok. Det er en direkte sammenheng mellom mengden reklame barn ser for usunne varer, og mengden kalorier de får i seg.

På pressekonferansen om folkehelsemeldingen lovte Kjerkol å gjøre det som virker. Da er ikke svaret å bygge videre på dagens løsning, der bransjen selv har ansvaret for å passe på at markedsføringen for godteri eller brus med sukker, ikke rettes mot barn. Denne ordningen virker ikke.

Matvarebransjens faglige utvalg (MFU) har sørget for så mange unntak fra reglene at knapt noe stoppes. Fremfor å flikke på en dårlig ordning må vi lage en løsning som faktisk er laget for å beskytte barns helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) er klare på at det å begrense slik reklame er viktig – og advarer nettopp mot selvregulering.

Dagens løsning, med et utvalg nedsatt av NHO mat og drikke, Virke og annonsørforeningen Anfo, bør ikke sitte med ansvaret for å beskytte våre unges helse. I Norge har ett av fem barn overvekt eller fedme. Det går utover livskvalitet nå og gir risiko for alvorlig sykdom senere i livet. Globalt antas det at barnefedme vil øke med 100 prosent innen 2035 om vi ikke gjør noe.

Å stoppe reklamen som rettes mot barn, er viktig. Aftenposten skriver at det å se på MFU er et godt sted å begynne. Men fortsatt ansvar til matvarebransjen er et feil spor. Barns helse er et myndighetsansvar. Helseministeren bør derfor så raskt som mulig sette i gang arbeidet med en forskrift som slår fast at det ikke er lov å reklamere for usunne varer rettet mot dem under 18 år.

