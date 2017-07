Kort sagt, mandag 17. juli

Stans formyndergalskapen

Under overskriften «stans vannscootergalskapen» går styrelederne i to nasjonale friluftlivsorganisasjoner i et debattinnlegg i Aftenposten kraftig ut mot at vannscooter er definert som båt, og således sorterer under samme lovverk som annen småbåtferdsel.

Hva er det med urbane elitister som gjør at de så lett tyr til å skulle bruke lovverket til å forby alt de ikke selv liker? Hvorfor klarer ikke nikkersadelen i Norge å se andre muligheter enn å benytte forbud og makt for å fremme den form for friluftsliv de selv sverger til?

Mange nordmenn ønsker heldigvis et samfunn preget av frihet, ansvar, hensynsfullhet og toleranse. Et samfunn hvor ulike mennesker, interessegrupper og kulturer evner å innrette seg etter hverandre og respektere hverandre.

Frihet og ansvar krever mye av oss alle. Noen må vise hensyn og andre toleranse. Vi har som samfunnsborgere alle et ansvar for å bidra til at det kan utvikles størst mulig grad av harmoni, respekt og forståelse mellom grupper.

Forventningen mange i dagens svært regulerte samfunn har til at det meste skal kunne løses gjennom forbud og makt har en tendens til å skjerpe konfliktnivået.

Det skaper også et kontrollbehov som krever ressurser som kunne vært benyttet bedre. Isteden burde heller individets personlige ansvar vektlegges. Balansen mellom hensynsfullhet og toleranse vil bli best ivaretatt der hvor friheten er størst.

Vannscootere skader ingen. Derimot vil det kunne være mennesker som benytter dem som utviser uforstand, eller ikke klarer å mestre bruken av dem. Det bør derfor fokuseres på holdninger, verdier og kompetanse

Det organiserte båtsport- og motorsportmiljøet i Norge arbeider for å fremme sikker og forsvarlig adferd fra brukere av motoriserte farkoster og kjøretøy, enten det er på sjø eller land.

Blant annet inviterer vi norske kommuner til samarbeid for å finne frem til balanserte løsninger som ivaretar alle friluftslivselskere, enten de driver idrettsaktivitet, rekreasjon eller bruker naturen på annen måte.

Roy N. Wetterstad, generalsekretær Norges Motorsportforbund

HV alltid beredt for støtte til politiet

Den nye instruksen for Forsvarets bistand til politiet gjør det enklere for både politiet og de som skal støtte politiet.

Politiadvokat Kai Spurkland er bekymret for at Forsvarets personell ikke er tilstrekkelig kvalifisert til å bistå politiet ved krise. I praksis er Heimevernet politiets styrkebrønn. Heimevernet har kort responstid, og er til stede der folk bor og kriser oppstår. Bekymringen for heimevernssoldatens kvalifikasjoner later til å bunne i manglende politikunnskap – noe som i seg selv er bekymringsfullt. Trening i hele trusselspekteret har vært sentralt i utdanningen de siste 15–20 årene. Heimevernet har et stort juristkorps, som gir råd til militære sjefer på alle nivåer. At Heimevernet møter med kanoner til støtte for politiet i fredstid, kan utelukkes.

Hver soldat får utlevert et «Red Card», som gir konkret veiledning i maktanvendelse for det enkelte oppdrag. Soldaten er i gjennomsnitt i 30-årene, og har med seg både sivil og militær kompetanse den dagen politiet trenger bistand. Hun eller han har derfor større modenhet og livserfaring enn en som nylig er «uteksaminert» fra rekruttskolen – eller fra Politihøyskolen. Heimevernssoldater gjennomgår trening på egenutviklet filmskytebane, hvor ulike scenarioer spilles med skarp ammunisjon for maksimal realisme. Soldaten utdannes også i RAM – Respekt, Ansvar, Mot – som blant annet tar for seg etiske dimensjoner ved bruk av makt. Så må vi ikke glemme: Maktbruk er i det vesentlige bygd på retten til selvforsvar. Når alle borgere kan utøve selvforsvar, kan vi være trygge på at heimevernssoldaten er særlig godt skikket og trent for å beskytte mennesker og verdier den dagen krisen rammer på nytt.

Sjak R. Haaheim, advokat og offiser

Bra for både syklister og gående

Tor Stavsholt ber i Aftenposten 12. juli om at syklister viser hensyn overfor fotgjengere, og spør: Er det tillatt å sykle i Frognerparken? Svaret er ja, men ...

Vegtrafikkloven sier: «Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart».

Hva som menes med liten gangtrafikk står det ingenting om, noe som gjør det utfordrende å vite når syklisten faktisk bryter loven. Generelt er det mye gangtrafikk i Oslo, og sykling på fortau og gangveier er derfor ikke ideelt for hverken de gående eller de som sykler.

Vi lager nå flere sykkelfelt og sykkelveier, slik at syklistene ikke behøver å bruke fortauet for å føle seg trygge. Når det finnes et godt alternativ, er det svært få som foretrekker fortauet. Sykkelsatsingen gjør derfor også forholdene bedre for gående.

Liv Jorun Andenes, kommunikasjonsrådgiver i Sykkelprosjektet/Bymiljøetaten, Oslo kommune

Flest mulig rein må sjekkes for skrantesyken

I mandagens Aftenposten-kronikk krever villreinjegeren Pål Presterud at 2000 villrein (i Nordfjella) må utryddes i kampen mot skrantesyken. Greit nok at villreinjegere har meninger om dette komplekse problemet selv om denne og tilsvarende meningsytringer neppe fortjener kronikkplass.

Til det er innholdet for generelt, refererende og uten analyse. Problemet her er at villreinjegeren Presterud også er direktør i Statens naturoppsyn som tilsynelatende er tildelt en sentral rolle i utryddelsen og i den sammenheng tilført og vil tilføres betydelige ressurser.

Dette er problematisk i en situasjon der det ikke er uenighet om alvoret i situasjonen, men faglig uenighet om omfang og aksjonsplan for utryddelsen. Statens naturoppsyn er et profesjonelt utførende organ, men er ingen faginstans i dette saksfeltet.

Det faktum at vi ikke vet hvordan Prionsykdommen er oppstått, og foreløpig heller ikke om den er spredt til Hardangervidda som følge av tidligere sammenblanding av rein i de to områdene, tilsier en skrittvis aksjon der et maksimalt antall rein i begge områder sjekkes for skrantesyken i 2017–18.

Dersom ingen rein er smittet på Hardangervidda gjennomføres nedslakting i Nordfjella. Dersom reinen på Hardangervidda er smittet kreves en ny strategi som kanskje må vektlegge reinens mulighet for å utvikle resistens.

Eigil Reimers

