Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen etter beslutningen om å hente hjem den da nikabkledde IS-siktede kvinnen og barna hennes.

Hovedforfatter av dette debattinnlegget har nylig skrevet en fagfellevurdert artikkel om hvordan populistiske politikere i Norge delegitimerer det flerkulturelle i sine selvbiografier. Tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) skrev for eksempel i selvbiografien Mot min vilje: «Når ektemannen kommer til Norge, er jentas utdanning bortkastet, for da skal hun være hjemme, produsere barn og ta seg av svigerforeldre.»

Paradokset er at pressen er mer opptatt av skandalene til tidligere og nåværende medlemmer av «lov og orden-partiet» (for eks. Mazyar Keshvari) enn å fokusere på det som er viktig – nemlig tilhørighet og integrering.

Hvilke krefter er i sving når ungdommer med minoritetsbakgrunn i Norge velger enten bunad eller nikab?

Vanskelig å føle seg norsk

Vi som har forsket på ungdom med innvandrerbakgrunn (og selv har en slik bakgrunn), savner en diskusjon i offentligheten om tilhørighet.

I underkant av 40 prosent av barn i grunnskolen i Oslo har minoritetsbakgrunn. Da er det merkelig at ordskiftet fortsatt domineres av kriminalitet, vold, tvangsekteskap og lignende.

Minoritetsungdom har fortalt oss at det er vanskelig å føle seg norsk når storsamfunnet ikke er villig til å la dem høre til. Her er noen eksempler:

En gutt med afghansk bakgrunn som med vilje søkte opptak til en videregående med en overvekt av minoritetsungdommer, fordi rektor på den andre skolen hadde delt klassene etter etnisitet for å tviholde på etnisk norske studenter. En annen gutt, hvis far stammer fra Irak, gledet seg til førstegangstjeneste, men ble avvist grunnet hans etniske opphav. Og en jente som alltid ble omtalt som den «pakistanske jenta» i Norge, og den «norske jenta» i Pakistan.

Betydningen av tilhørighet

Psykologen Abraham Maslow plasserte «tilhørighet» på tredje trinn i sin kjente behovspyramide. Det er etter at de fysiologiske og sikkerhetsbehovene er oppfylt. I motsetning til Maslow er det andre som mener at tilhørighet må likestilles med de første to behovene.

La det være klart at vi har ingen sympati for den IS-siktede kvinnen og de som slutter seg til en hensynsløs terrororganisasjon. Men man kommer ned fra sitt akademiske elfenbenstårn når man opplever at en jente man har vært vikarlærer for, forsvinner til Syria og IS. Radikaliseringen gikk fort: Jenta hadde mistet interessen i undervisningen og lukket seg selv i sin egen verden.

Afshin Ismaeli

Tilhørighet består av tre dimensjoner: Individet/gruppen som vil høre til, storsamfunnet som «bevilger» denne tilhørigheten (kongen er et godt eksempel her) og de kreftene blant majoriteten som nekter å la individet/gruppen høre til.

«Skrik om å bli godtatt»

Et tydelig eksempel på dette kommer frem i debatten om minoriteter som velger å ha på seg bunad til 17. mai.

Sist mai kunne man lese den triste historien til Diako Mavlodi (28), som alltid fikk skråblikk da han gikk forbi ikledd en bunad med sin norske kjæreste. I innlegget han skrev i VG fanger han opp essensen og understreker viktigheten av tilhørighet:

«Kanskje var det å kjøpe bunad ikke bare en barndomsdrøm som gikk i oppfyllelse, men også et desperat skrik om å bli godtatt.»

Den kjente og nå avdøde britisk-jamaicanske teoretikeren Stuart Hall forutsa for nesten tretti år siden at det nye århundrets største utfordring kommer til å handle om evnen til å leve med forskjeller. Vi har ikke skapt globalisering, sa han, men flerkulturalisme er en måte å hanskes med de utfordringene globalisering har skapt.

Hva er alternativet?

