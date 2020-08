Fravær av alkohol gir så mye positivt. Hvorfor ikke fremme det?

Åsmund Kleivenes Prosjektleder, Idrett uten alkohol

16 minutter siden

Vår kultur sier at når noe skal feires, må det feires med alkohol, skriver Åsmund Kleivenes. Linda Hagewick

Er det rart vi får episoder som Petter Northugs når omgivelsene sier at rusgift er noe vi fortjener?

Våre toppidrettsutøvere er forbilder for blant andre 800.000 barn og unge i den organiserte idretten. De er dermed ikke nødvendigvis gode forbilder.

De aller beste omtales ofte som «vinnerskaller», og i det ligger gjerne at de er både spenningssøkere («High Sensation Seekers») og egoister. OL-gull krever vilje både til å bli best og til å prioritere seg selv foran alt og alle.

Noen takler ikke tomrommet når gullrushet er over og egoismen ikke lenger applauderes.

Fordeler ved fravær av alkohol

Rusen man fikk av gode prestasjoner, kan da hentes fra spill, alkohol eller narkotika. Kanskje er det et kick i seg selv å slippe forsakelsene.

Nettopp her kan den organiserte idretten forbedre sin forebyggende innsats. Norges idrettsforbund og Norges olympiske komités retningslinjer for alkohol maner til informasjon og restriksjon.

Det er vel og bra, men hvorfor skal alkohol bare fremstilles som noe man må forsake? Hvorfor ikke fremme alt det positive fraværet av alkohol gir, som overskudd, energi, trygghet, gode relasjoner og færre skader?

Kultur for rusgift ved feiring

Vi vet at noen toppidrettsmiljøer fester hardere enn andre når sesongen er over. Vår kultur sier at når noe skal feires, må det feires med alkohol. Burde ikke den organiserte idretten være en motvekt til det?

Og hva gjør Idrettsforbundet og Olympiatoppen i dag av forebyggende arbeid rettet mot utøvere over 18 år? Hvordan møtes landslagsutøvernes eller klubbmedlemmenes rotbløyte i sesongpausa? Vi snakker selvsagt om myndige mennesker, men folk flest er åpne for impulser dersom de presenteres på en god måte.

Mye er gjort ved å dyrke frem holdningen om at feiring av gode prestasjoner ikke betinger alkohol. Her har også mediene en jobb å gjøre: Hvilke signaler sender reportere ut når de stadig maser om hvordan utøverne skal feire? Og hvordan påvirkes barn og ungdom når de ser heltene drikke øl og vin til middagene i TV-programmet «Mesternes mester»?

Er det rart vi får episoder som Northugs når omgivelsene sier at rusgift er noe vi fortjener?

