I den italienske forfatteren Giovanni Boccaccios klassiske verk Dekameronen (1353) flykter ti mennesker fra svartedaudens herjinger i det nordlige Italia.

Nesten 700 år senere er igjen Nord-Italia kraftig berørt av en pandemi vi fortsatt ikke aner konsekvensene av og som har lammet den samfunnsmessige aktiviteten også her i Norge.

Man er vitne til folketomme gater, mennesker med munnbind over alt og varetomme butikker. Det har nesten vært som å gli inn i en Stephen King-roman à la The Stand (1978).

Heroiske helsearbeidere

Med rette har man applaudert førstelinjen vår i en heroisk hardtarbeidende helsesektor. Uredde, selvoppofrende og systematiske. De redder liv og stagger et virus for å spare våre mest sårbare. Jeg vil også vende søkelyset mot min egen stand.

I Dekameronen holdes pesten på avstand via å drømme seg inn i fortellingens verden. De pedagogiske historiefortellerne ved alle landets skoler jobber på spreng for alle andre enn seg selv.

Ved hundretusener av hjemmekontorer er korona bare et ord de bruker ofte i Dagsrevyen, langt viktigere er den prøveeksamen som kanskje blir avlyst.

Hvordan får jeg laget en videoleksjon i Power Point? Hvordan får vi avholdt seksjonsmøter på digitale plattformer?

Den hjertegode pedagogen

En stor lærerstand går på lynkurs i digital etterutdanning.

Fra torsdag 12. mars har en utdanningssektor arbeidet på det digitale bakrommet for å sørge for at elever ikke går glipp av en eneste undervisningstime, selv om vi ikke aner konsekvensene av virusets nedslagsfelt. Midt i uvissheten har vært det hjertevarmende å se.

Noe av det fineste med den mørke tiden vi er gått inn i, er tilstedeværelsen av den hjertegode pedagogen bak tastaturet. Både som underviser og som medmenneske. Deling av deres kunnskapskjærlighet er å ta vare.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter