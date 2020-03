Det var 24. februar i New Delhi. I over 48 timer stormet nesten to hundre menn en rekke nabolag. Det var et målrettet angrep på muslimer.

Mennene gikk systematisk til verks. De svingte med stokker og sverd, satte fyr på hus og moskeer. Skapte frykt og tok liv. Gjerningsmennene fikk frie tøyler. Politiet grep ikke inn.

Angrepene er de mest alvorlige på flere tiår. 53 mennesker er bekreftet drept. Hundrevis er skadet.

Tett i tett tross koronavirus

Tusenvis av mennesker er fordrevet fra sine hjem. Spøkelsesbyer med brente biler og uthulede bygninger står igjen som et uhyggelig testamente til volden.

Ofre for volden bor tett på hverandre i midlertidige leirer. På tross av koronakrisen. Myndighetene prioriterer ennå ikke å gjenoppbygge nabolagene.

Et oransje hat gjennomsyrer angrepene. Safranfargede skjerf og flagg var spredt rundt blant gjengene som gikk til angrep. Oransje er hindunasjonalistenes farge.

Slagordet «Jai Shri Ram» skar gjennom luften. Det betyr «seier til Herren Rama», en hinduistisk gudeskikkelse. Det som før var en fredelig religiøs hilsen, er blitt til et skremmende kamprop.

Polarisering til nye høyder

Angrepene bærer et tydelig hindunasjonalistisk preg. De er resultatet av en møysommelig prosess som har legitimert vold og polarisert befolkningen.

Volden kommer like etter en valgkamp i Delhi der polariseringen nådde nye høyder. Syed Areesh Ahmad, assisterende professor ved universitetet i Delhi, mener valget var «det mest hatfylte noensinne i India», særlig fra regjeringspartiet Bharatiya Janata Party (BJP) sin side.

BJP er tett knyttet til hindunasjonalistisk tankegang. Bevegelsen kalles Sangh Parivar. Den inkluderer BJP, religiøse grupper, studentforeninger og militante organisasjoner.

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) er et eksempel. RSS er verdens største frivillige misjonsorganisasjon, og er sentral i polariseringen som foregår i India.

Hindunasjonalistiske krefter

RSS oppsto i 1925 med formål om å samle hinduer rundt en felles identitet og kultur, kalt hindutva. Tidligere ledere var inspirert av tankegodset til nazistene i Tyskland, særlig metodene for å «bevare rasens renhet og kultur» i forsvar mot såkalte inntrengere og ødeleggende krefter.

RSS verdsetter fortsatt beskyttelsen av hinduistisk identitet og kultur fremfor alt annet. Gruppen får stadig mer rom til å fremme sin splittende ideologi – de er nemlig knyttet til regjeringspartiet, BJP.

BJP har utmerket seg med å skape de rette forholdene for vold. Det er blitt tydelig at hverken politikere eller politi er villige til å gripe inn når hindunasjonalistiske krefter går over grensen. Professor Ahmad beskriver situasjonen slik:

«Det har pågått en merkbar hinduisering av landet vårt. De sekulære idealene i grunnloven er kompromittert, og institusjonene til rettsstaten er svekket. Særlig politiet, som ikke bare var partisk mot gjerningsmennene under angrepene, men også åpenbart medskyldige i drap på muslimer».

Voldseskalering og viruskrise

Hatet er oransje i India, og det sprer seg raskt. Hvis resten av verden ser den andre veien, kan hindunasjonalismens fremtreden bli til et vendepunkt. India, forvandlet til en sjåvinistisk hindustat.

Oppgjøret med angrepene skjer i skyggen av koronakrisen. Viruset kan få spesielt katastrofale følger i kjølvannet av volden.

Hva skjer når en helsekrise legger seg oppå eksisterende friksjoner, tilliten til politi og myndigheter er tynnslitt, og frykten herjer?

