Det er alarmerende at Bent Høie ikke ser sin egen rolle i å flytte festen fra trygghet til ukontrollerte rammer.

Vi var mange som var bekymret for smittespredning i helgen etter helseminister Bent Høies nedstengning av utestedene.

Eksplosjonen av hjemmefester, nachspiel og friluftsfester var verre enn ventet. Det er alarmerende at Høie ikke ser sin egen rolle i å flytte festen fra trygghet til ukontrollerte rammer.

Når Indre Østfold denne uken stenger ned samfunnet, peker de ikke på utestedene. De peker på grenseåpning og privatfester. Bare fem av 124 tilfeller i Indre Østfold kan så langt knyttes til de syv smittede personene som gikk på utsteder i Askim forrige helg.

Farlig naiv

I Oslo har vi ikke registrert smittespredning ved utestedene siden åpningen i mai. Samtidig har 37 personer, eller 25 prosent av gjestene på fire hjemmefester fått bekreftet smitte. Det hadde ikke vært utfallet om gjestene var hos oss.

En undersøkelse fra Oslo Met rapporterte i juli at over 50 prosent av elevene på VG3 hadde drukket alkohol sammen med venner i perioden 23. mars til 8. mai. Dette midt i den strengeste nedstengningsfasen i vår. Norsk Koronamonitor fulgte opp med en undersøkelse blant 45.000 nordmenn som konkluderte med at: «Gjennom hele koronaepidemien har alkoholkonsumet vært overraskende stabilt.» Da er Høie farlig naiv om han tror det blir mindre fest av å stenge utestedene igjen.

En eksplosiv cocktail

Åpne grenser og unge voksne som ikke deler helseministerens bekymringer, er et problem. Kombinert med helseministerens invitasjon til hjemmefest og nachspiel er dette en eksplosiv cocktail som fort vil ramme hardt langt utover skjenkebransjen. Da holder det ikke med «håper», «ber» eller «tror».

Istedenfor å rasere en bransje som har vist at den fortjener tillit, må helseministeren ta grep der problemet er. Det enkleste tiltaket er gi folk tilbake trygge rammer for festen hos profesjonelle, forutsigbare aktører.

Overfor hjemmefestene må han bytte «håp» med forbud og «bønner» med bøter. Så bør han «tro» på oss som har kompetanse på feltet.

Fortsetter det som nå, blir det like ille neste helg. Da tar det ikke lang tid før vi alle er Indre Østfold.