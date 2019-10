Kommentator Frank Rossavik i Aftenposten, Jens Kihl i Bergens Tidende og nyhetsredaktør Sara Sørheim i NTB ser ut til å mene at de befinner seg på et nivå over Cathrine Sandnes, sjefredaktør for sakprosa i Gyldendal forlag, når det gjelder etisk bevissthet.

De hevder med noe ulik valør at Haddy Njies bok om varslersaken mot Trond Giske aktualiserer behovet for en Vær Varsom-plakat for forlagene og at Sandnes har sluppet igjennom en bok som ikke holder etiske mål.

Mediene lar ikke Giskes syn komme frem

Det de først og fremst reagerer på, for å bruke Rossaviks ord, er at «varslerne overkjøres».

Rossavik mener han vet hvordan det bør gjøres. Han viser til en biografi han skrev i 2007, der han fortalte om et utenomekteskapelig forhold mellom to avdøde toppolitikere i Ap. Da informerte han nære etterlatte og valgte sine ord med omhu. Dermed unngikk han kritikk.

Dette eksempelet er ikke relevant for Njies bok. Rossavik velger å omtale et faktum. Det er faktum det strides om i Giskes tilfelle. Mediene lar i liten grad Giskes syn komme til orde, fordi varslerne motsetter seg det.

Varslene mot Giske ble tolket i lys av Hadia Tajiks ord om at hun som jurist var rystet over det hun hadde fått kjennskap til. Det ble av folk flest oppfattet som at det dreide seg om alvorlige overgrep.

Ødeleggende å leve med alvorlige anklager

I sin bok beskriver Njie hvor ødeleggende det er å leve med anklager uten mulighet til å forvare seg. Mediene kjente til at varslene ikke dreide seg om alvorlige forhold, men brakte minimalt med opplysninger som kunne korrigere det inntrykket som var skapt.

Mediene godtok i hovedsak som premiss at «varslene eide sitt varsel», og ville tydeligvis ikke medvirke til at det skulle sås tvil om alvorlighetsgraden i varslene.

Det er her Rossavik, Kihl og Sørheim bommer.

De mener det vitner om etisk bevissthet at mediene ikke forteller om hva varslene går ut på. Dette avviser Njie.

Hun sår tvil om noe av det varslere forteller ut fra den kjennskap hun har skaffet seg. Njie sier for eksempel rett ut at hun ikke tror det bystyrerepresentanten Lina Oma varsler om. Og hun flesker til mot mediene for at de publiserte anklager mot Giske uten å sjekke sannhetsgehalten i det som påstås.

Boken retter opp medienes unnlatelsessynd

Det er pressens oppgave å bringe frem fakta. Det er ikke etisk kritikkverdig å så tvil om det noen påstår. Det skjedde ikke i saken mot Giske.

Vi så det samme i Sverige. Der publiserte mediene påstandene fra en kvinne om at den profilerte journalisten Fredrik Virtanen hadde voldtatt henne. Det ødela hans karriere, selv om de påståtte forhold viste seg ikke å være tilfelle.

Hadde pressen holdt seg til forpliktelsen om å få frem det som er sant, hadde ikke Njie trengt å skrive en bok som i noen grad retter opp medienes unnlatelsessynd.

Eliten i kommentariatet styres i økende grad at hva som anses som politisk korrekt i en virkelighet som ofte fremstår som medieskapt. Pressens viktigste oppgave er å få frem fakta, slippe ulike syn til når det gjelder å vurdere konsekvenser av hva som avdekkes og ivareta mennesker som blir berørt.

Når pressen svikter i dette, har forlagene en rolle å spille. Haddy Njies bok holder på ingen måte et etisk lavmål. Ikke sammenlignet med medienes dekning av samme sak.