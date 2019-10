De mest fartsglade sjåførene kommer kanskje aldri til å kjøre helt trygt – men de kan motiveres til å kjøre tryggere.

«Jeg syntes det var tøft den gangen, å kjøre fort og ikke tenke på konsekvensene i det hele tatt», sa Egil. I tenårene kjørte han ut med bil i høy fart. Han overlevde – så vidt. Etter ulykken råkjørte han aldri igjen. Eller ... nesten aldri, da.

Egil var en av 12 mennene som deltok i mitt doktorprosjekt ved Universitetet i Oslo om maskulinitet, funksjonshemning og kjøring (2019). Deltagerne hadde vært sjåfører i en alvorlig ulykke da de var mellom 16 og 24 år.

Risikokjøring før ulykken

Før ulykken hadde flere av mennene eksperimentert med høy fart, kjøring i ruspåvirket tilstand, farlige forbikjøringer og sladding i sterkt trafikkerte områder. De begrunnet dette på tre måter:

• De syntes det var gøy å eksperimentere med fart og kjøring.

• De hadde ikke tenkt over at de kunne skade seg selv og andre.

• De hadde vært i flere mindre ulykker hvor det hadde gått greit. Det økte troen på at det ikke var farlig å leke med bil.

Ikke trygt, men tryggere

Ulykken fikk store helsekonsekvenser for mennene. Noen fikk ryggmargsskader. Noen fikk hjerneskader. Noen levde med kronisk smerte. Ti av mennene var tilbake bak rattet på intervjutidspunktet.

Gjorde ulykkeserfaringen at de endret kjørestil? Svaret er ja – og nei.

Blant sjåførene som hadde mest ekstrem kjørestil før ulykken, var det noen som gjorde helomvending. De ble opptatt av å kjøre så trygt som mulig.

Andre fortsatte å eksperimentere, særlig med fart, samtidig som de gjorde tiltak for å kjøre tryggere.

Dan, som inntil ulykken skjedde, hadde kjørt uten lappen, tok for eksempel førerkortet så han kunne kjøre lovlig. Han hadde ofte kjørt med promille. Det sluttet han med etter ulykken. Han fortsatte å kjøre fort, men tiltakene gjorde at han likevel kjørte mye tryggere enn før.

To forslag

Basert på studien vil jeg trekke frem to forslag til hvordan unge sjåfører med en ekstrem kjørestil kan motiveres til å kjøre tryggere.

Det første er å gi sjåførene ressurser så tidlig som mulig til å reflektere over måter en ulykke kan påvirke deres nærmeste på. Noen ble motivert til å gjøre endringer etter ulykken for å skjerme foreldre, søsken og kjærester fra smerte. De hadde ikke på forhånd tenkt over at en ulykke ville påvirke deres nærmeste. Flere mente at innsikt i dette før ulykken ville påvirket dem til å kjøre tryggere fra starten.

Det andre er å bruke fagkunnskap strategisk for å motivere til endring. Kunnskap ble høyt respektert av mennene og kunne endre praksis. Tom begynte for eksempel med bilbelte fordi fakta om overlevelse med og uten belte gjorde at han syntes det ble «for dumt» å kjøre uten.

Dialog

Fagfolk kan også med fordel gå i dialog med sjåførene i tillegg til å snakke om dem. Det kan åpne for en fruktbar utforskning av hvordan de kan motiveres til å kjøre tryggere.

Ingen vet bedre hva som vil fungere enn mennene selv.