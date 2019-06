I Aftenposten 18. juni leste jeg om 11 år gamle Rayssa Leal som skal konkurrere i voksenklassen under X Games i august. Det åpner for debatt om barn som konkurrerer med voksne, og det i et land der barn knapt får konkurrere med hverandre.

Alle skal med

I Norge skal vi ikke presse barn i idrett. Men så har vi heller ikke barn som skal kjempe seg opp fra favelaens fattigdom. For norske barn speiles dette i at idrettstilbudet skal være åpent, alle skal med.

Juks i langrenn blant juniorer viser likevel at det i noen idretter er stort press. Det handler om vinn eller forsvinn. Mange barn hopper av når det begynner å bli alvor, nettopp i tenårene. Som fotballtrener har jeg hørt kjeftingen fra foreldre fra sidelinjen. Det har jeg aldri sett i skateboardmiljøet. Skateboarding er uten trenere og treningstider.

Sporten er selvgående og egenorganisert. Ingen pusher barna på trening eller konkurranser. Så langt har skateboard levd godt i sitt utenforskap.

Aldersgrensen endret

Nå har norsk organisasjon for rullebrett (NORB) blitt en del av Brettforbundet, blant annet på grunn av OL-deltagelse. Skaterne må følge Norges idrettsforbunds bestemmelser, også for barneidrett. Paradoksalt nok er det de voksnes deltagelse i OL som ødelegger for barna.

Denne uken arrangeres junior-NM i Stavanger. En drøy uke før konkurransen ble aldersgrensen for deltagelse endret fra 12 til 13 år. Dette for å følge NIFs retningslinjer.

Å plutselig endre dette nå påvirker utøvere, som min sønn, som har forberedt seg til ingen nytte. Fly og hotell er betalt for lenge siden, ingen skjønner hvorfor endringen kom nå. Samtidig kan 12-åringen se yngre utøvere delta i OL-kvalik og i X Games. Det oppleves som uforståelig.

Skuffede barn

Skateboardstjernen Mats Hatlem hadde som 12-åring vunnet de fem største skateboardtitlene i Norge og nettopp i vert (stor rampe). Som 14-åring vant han EM og tok 2. plass i VM. Dette hadde ikke vært mulig i dag.

I Norge skal barn fra 11 år få konkurrere med resultatlister i alle idretter, men altså ikke delta i NM, EM og VM. Men hva med marginale idretter hvor det holdes én konkurranse i året, og hva er et NM?

10. august arrangeres Vert NM i Horten. I vert skates det i en fire meter høy ramp, men er åpent for alle som vil delta. I fjor stilte fem juniorkjørere i gutteklassen. Fire ble rangert, den femte (min sønn) var under 12 år og måtte da leve med ikke å få plassering. Hos jentene rullet bare en utøver. Miljøet er lite. Med de nye reglene vil tallet for deltagere synke. På sidelinjen kommer det til å stå nærmere 10 skuffede barn som ikke får delta. Er dette klokt, NIF?

Svenske regler

Det internasjonale skateboardforbundet har konkludert med at det ikke skal være nedre aldersgrense i konkurranser. I Sverige har SM ingen nedre aldersgrense, nettopp fordi man ønsker bredde og rekruttering.

Hva endres mirakuløst ved fylte 13 år? Hva vet NIF som Verdens skateforbund og IOC ikke skjønner? Det eneste jeg ser, er at NIF dreper idrettsgleden med et firkantet regelverk.