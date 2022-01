Åtteåringen er frisk, men gråter. Han har prøvd karantenelivet før.

Martin Solheim Oslo

Nå nettopp

Det hjelper dessverre lite at skolene er på grønt nivå, når man sitter hjemme i karantene uten symptomer med et negativt testresultat i hånden, skriver Martin Solheim.

La barn og unge ha sin vanlige hverdag. Vurder karantenereglene!

Koronaen herjer! På pressekonferanser og i intervjuer hører vi at det skal tas særskilt hensyn til barn og unge. Det åpnes for deltagelse på idrett og fritidsaktiviteter.

Dagens karanteneregler sier at: «For de som bor sammen med én eller flere personer som er isolert, kan test for å avslutte karantenen tidligst tas 11 døgn (4+7) etter sykdomsstart hos den siste syke i husstanden.»

Dette er forståelig fra epidemiologisk teori og smittevernhensyn, men det rimer dårlig med regjeringens påstander om å skåne barn og unge.

22 dager i karantene

La meg prøve å beskrive med et eksempel:

Se for deg en familie med tre barn (tre, seks og åtte år) og to voksne i arbeid. De holder seg til smittevernanbefalingene og lever et ganske normalt liv.

En dag har seksåringen hodepine. Testen viser positivt for covid-19. Hva skjer?

Seksåringen brister i gråt og blir redd. Hva skjer med meg nå? Hun føler seg skyldig i at hele familien kan bli smittet. Åtteåringen gråter. Han har prøvd karantenelivet før. Ingen lek med venner eller skole de neste 11 dagene. Seksåringen er symptomfri dagen etter, men må være i isolasjon seks dager. Treåringen tester positivt fem dager etter seksåringen. Åtteåringen tester negativt samme dag. Ny karantene. Åtteåringen gråter og er frustrert, men er fortsatt symptomfri og frisk. Barnehagen ringer og sier at de har stengt på grunn av personalmangel. Etter sju dager kommer en frisk og symptomfri seksåring ut av isolasjon. Samtidig tester én av foreldrene positivt. Åtteåringen i ny karantene. Det går ytterligere fire dager. Den andre forelderen tester positivt og må i isolasjon. I mellomtiden har treåringen kommet ut av isolasjon og kan gå i barnehagen. Hvem følger barna? Åtteåringen tester fortsatt negativt og kommer ut av karantene etter totalt 22 dager. Han er redd for at vennene skal glemme ham, han har mistet skolegang og vært frihetsberøvet i over tre uker.

Lett å miste motet

Vår familie er nå på punkt 4. Punkt 5–7 er et tenkt, men ikke et usannsynlig videre løp. I tillegg er barna hjemme sammen med foreldre i full jobb. De som har prøvd hjemmekontor med barn, vet hva dette kan innebære.

«Vi skal skåne barn og unge», hører vi statsministeren si. For oss som ser hvordan barna har det med dagens smittevernregler, er det lett å miste motet.

Vet våre folkevalgte egentlig hvordan vanlige folk lever? Det hjelper dessverre lite at fotballtreningen har startet, og at skolene er på grønt nivå, når man sitter hjemme i karantene uten symptomer med et negativt testresultat i hånden.

Ta hensyn til barn og unge. La dem ha sin vanlige hverdag. Vurder karantenereglene!