Det er umulig for Telenor å fortsette i Myanmar. Dessverre.

Rita Skjærvik Leder for konsernstrategi og eksterne relasjoner, Telenor ASA

Telenor etablerte seg i Myanmar i 2014 (bildet).

Telenor kan ikke operere under et styre hvor vi må bryte med vårt verdigrunnlag.

Vi forstår godt at mange ønsker at Telenor forblir i Myanmar. Våre forpliktelser til menneskerettigheter og ansvarlig forretningsdrift kan være en positiv kraft i en krevende tid.

Det er dessverre umulig. Telenor kan ikke operere under et styre hvor vi må bryte med vårt verdigrunnlag for å fortsette å levere telekomtjenester og der krav fra lokale myndigheter er i konflikt med norske og europeiske sanksjoner.

Overvåkingsutstyr

I månedene som gikk etter militærkuppet 1. februar, var Telenors ambisjon å fortsette driften i Telenor Myanmar. Det er den senere tiden blitt klart at dette innebærer at vi må aktivere overvåkingsutstyr for bruk av myndighetene i landet.

Slikt utstyr i Myanmar er underlagt norske og europeiske sanksjoner. Aktivering av utstyret er derfor ikke akseptabelt for Telenor som eier.

Et juridisk rammeverk for å ivareta kundenes interesser som overholder grunnleggende menneskerettighetsprinsipper og internasjonale lover, er ikke på plass i Myanmar nå. Dermed vil det å operere dette utstyret i tillegg bryte med våre grunnleggende verdier og være helt uakseptabel. Telenor har aktivt jobbet for å unngå dette og vil ikke aktivere utstyret frivillig.

Ingen enkel beslutning

Prio-forsker Stein Tønnesson omtaler salget av Telenor Myanmar i et innlegg i Aftenposten tidligere i september.

Telenor mener etterlevelse av sanksjonsregelverket og andre forhold ved den komplekse situasjonen i Myanmar i praksis begrenser Telenors handlingsrom. Likevel har vi respekt for at andre kan vurdere situasjonen annerledes.

Det er i tillegg krevende for den offentlige diskusjonen at Telenor fortsatt ikke kan dele all informasjon. Det er av hensyn til sikkerheten for de ansatte.

Dette var ingen enkel beslutning å ta. Telenor vurderte alle alternativer. Vi har aktivt sagt fra om vårt syn til lokale myndigheter. Til slutt kom vi i en situasjon der den minst ufordelaktige løsningen for samfunnet, kundene og våre ansatte ble et salg.

Vi mener dette best ivaretar kritiske kommunikasjonstjenester for våre 18 millioner kunder og til sentrale funksjoner som banker og sykehus. Det gir også folk flere tilbydere å velge mellom. Det sikrer jobb til våre ansatte og leverandører.

Alvorlig utvikling

Vi forstår at det er oppmerksomhet rundt beskyttelse av kundedata for mobilkunder i Myanmar. For ordens skyld må vi gjøre oppmerksom på at Telenor Myanmar ikke har tilgang til eller lagrer innholdet i tekstmeldinger.

Telekomoperatørene i Myanmar, som i alle andre land, er pålagt gjennom lisensvilkår og lokale lover å lagre trafikkdata. Ikke innholdet i meldinger eller samtaler. Men det er nettopp faren for å bli ansvarlig for aktivt avlyttingsutstyr som ble uakseptabel for Telenor.

Utviklingen i Myanmar er alvorlig. Vi føler med et helt folk som opplever en stor utrygghet for hva fremtiden vil bringe. Dessverre ble det umulig for oss å bli.

Det å forplikte seg til verdier, menneskerettigheter og internasjonal lovgivning har konsekvenser. Og i denne situasjonen gjorde det at vi måtte ta den vanskelige beslutningen om å forlate landet. Vi jobber nå for å få regulatorisk godkjennelse for salget av Telenor Myanmar.