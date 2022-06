Kort sagt, fredag 16. juni

Debattredaksjonen

9 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Russland-debatt. Sykkel-Oslo. Dette er dagens kortinnlegg!

Russland-debattens problem

Aftenpostens Andreas Slettholm argumenterer i en kommentar at ytringsfriheten ikke er innskrenket i Russland-debatten og at Nato-motstandere må tåle kritikk. Men hvem har klaget på motargumenter? Problemet er ad hominem-argumenter, en debatteknikk der man angriper personen i stedet for å svare på argumentet.

Delegitimering av meningsmotstandere som «Putin-tilhengere» eller «antiamerikanske» forenkler alt til et spørsmål om lojalitet til «oss» eller «dem». Er det «Russland-vennlig» å advare mot en politikk som undergraver russisk sikkerhet dersom Russlands reaksjon vil true vår sikkerhet?

Amerikanerne har visst siden 2008 at Russland ville invadere Ukraina, men de som har argumentert mot denne politikken, blir stemplet som «prorussiske».

Er det mulig å stille seg kritisk til det vestligstøttede regimeskiftet i Kyiv i 2014, «antiterroroperasjonen» mot øst-ukrainere og opposisjonsmediene, eller er kritikk som det, reservert for «Putin-tilhengere»?

Glenn Diesen, professor, Universitetet i Sørøst Norge

MDG jobber for syklistene

3. Juni var den internasjonale sykkeldagen. Frivillige fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) var på plass med «Takk for at du sykler»-aksjoner, sykkelparade, grilling og taler om sykkelpolitikk. Det lot Eili Berge (V) seg provosere av.

Hun mener i et innlegg i Aftenposten at MDG ikke prioriterer sykkel. Det hever vi oss greit over. Sykkelpartiet MDG har hatt den mest ambisiøse sykkelpolitikken i Oslo, noe Oslo-befolkningen ser resultatet av.

Noe vi derimot skal ta med oss videre fra Berges kritikk, er ønsket om å gjøre Oslo enda bedre for syklister. Det skal vi jobbe hardt for. Ved å anerkjenne sykkelen som et enkelt, rimelig, miljøvennlig og helsefremmende fremkomstmiddel, blir byen vår et bedre sted å bo i.

Neste år ønsker jeg at Venstre vil feire den internasjonale sykkeldagen sammen med oss. De grønne partiene er mye sterkere sammen.

Fridtjof Klareng Dale, MDG St. Hanshaugen