Hudfarge burde ikke ha noe å si. Dessverre er vi ikke der ennå.

Atia Ijaz Sosionom, aktivist og poet

9 minutter siden

Holdninger som undervurderer hvor viktig kulturelt mangfold er, kan skade, mener Atia Ijaz. Til høyre er tegneserieheftet hun ga sin niese.

Derfor er representasjon som i «Ms. Marvel» så viktig.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«It’s not really the brown girls from Jersey City who save the world.»

Slik lyder starten av YouTube-traileren til superheltserien «Ms. Marvel» på Disney+.

«Hun trengte ikke si at hun er brun. Det er ikke viktig», svarer noen i kommentarfeltet.

Jo, det er viktig.

Unødvendig og woke?

«Ms. Marvel» eller «Kamala Khan» blir spilt av canadisk-pakistanske og muslimske Iman Vellani. Da jeg hørte om henne, kjøpte jeg umiddelbart et «Ms. Marvel»-tegneseriehefte til min norskpakistansk-canadiske niese.

Lykkerusen falmet da jeg så de negative reaksjonene om at karakteren er «unødvendig» og «woke». Det kom fra folk som allerede er representert med et mangfold av nyanserte versjoner av seg selv på TV.

Iman Vellani spiller Khamala Khan. Hun oppdager superkrefter samtidig som hun jobber seg gjennom skoleproblemer og krangling med mamma.

Jeg har latt meg engasjere av andre helter, men «Kamala» fikk det til å krible ordentlig i magen. En som kaller foreldrene sine ammi og abu, bruker glitrende kjoler på bryllup, drar på koranskole og skriver fanfiction, som sniker seg ut på fester og dagdrømmer om sitt første kyss.

Det handler ikke bare om å se kropper som sin egen, men at også levemåter man kjenner seg igjen i, blir sett, akseptert og normalisert.

Representasjon teller

I mitt arbeid møter jeg ungdom som jobber med å være stolt av sin krysskulturelle identitet. Det kan være grunnet rasisme, systemisk diskriminering eller minoritetsstresset.

Samtidig som man jobber mot diskriminering, må man jobbe for representasjon i ulike yrkesgrupper. Jeg er egentlig enig i at hudfarge ikke burde ha noe å si, og håper det en dag vil være mulig å se forbi bakgrunnen til en ung og talentfull skuespiller.

Dessverre er vi ikke der ennå.

Håpet er at min niese slipper å bruke energi på å forklare hvorfor hennes eksistens skal være synlig. Jeg vil hun skal se at selvfølgelig kan en som henne være superhelt eller president.