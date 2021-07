Kort sagt, tirsdag 27. juli

Debattredaksjonen

Nå nettopp

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Elsparkesykler og ekstremisme. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tullinger på elsparkesykler

Jeg ble lei av dårlig sommervær i Bodø og tok med sønnen på tre og et halvt år til Oslo for litt sol og varme. Det var flotte dager med syden temperaturer, og byen var livlig og glad etter den lange covid-dvalen som har vært.

Det var dog ett problem som preget dagene her på en negativ måte. Tullinger på elsparkesykler! Både barn som så vidt når opp til styret, og voksne kjører som idioter. Vi ble nær meid ned flere ganger hver dag, så jeg kunne omtrent ikke la sønnen min være ute av vognen under oppholdet.

Det er uakseptabelt at man skal risikere liv og helse ved å gå på fortau og gågater i hovedstaden. Vi hadde hørt om problemet i mediene, men trodde det var overdrevet, slik ting ofte blir i mediene. Det var heller underdrevet, for dette er hårreisende dårlig regulert.

Det er ikke spørsmål om det blir en dødsulykke, men når. Vi kommer ikke tilbake til Oslo med barna våre før dette blir håndtert eller regulert. Ironisk nok ser jeg på Nyhetskanalen, mens jeg skriver dette, at en mann er kritisk skadet i Oslo etter en elsparkesykkel-ulykke.

Morten Knutsen, Bodø

Hvordan skal vi møte ekstremistene?

Mange snakker om et oppgjør med ideene bak grusomhetene den 22. juli, men bare Marianne Marthinsen har påpekt hvor vanskelig dette er. I et innlegg i Aftenposten 25. juli stiller hun spørsmål om hvem hun skal snakke med hvor, og jeg vil legge til hvordan.

En gang møtte jeg en ung Hitler-beundrer og holocaustfornekter. Saklige argumenter kunne ikke påvirke henne. Etter en tid flyttet hun til Sverige og ble aktiv i Den nordiske motstandsbevegelsen. Her kunne hun diskutere med likesinnede på sine premisser.

Marianne Marthinsen skriver at det å forstå ugjerningsmannens mentale reise ligger utenfor hennes fatteevne. Det samme kan jeg si om mitt forhold til denne jenta, men jeg ante at det lå hendelser i oppveksten som hadde betydning. Blant mange som deler ekstreme holdninger og/eller utfører grusomme handlinger, vet vi at utenforskap kan være en utløsende faktor.

Å bekjempe ekstremisme innebærer derfor å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Et samfunn hvor vi godtar hverandre som mennesker selv om vi har helt ulike meninger. Først i en slik situasjon kan det oppstå fruktbare samtaler.

Men saken er mer kompleks. I det siste året har mange mennesker fremstått som fanatiske tilhengere av ensidige eller mer eller mindre grunnløse teorier. Men hva slags krefter er det som virker i oss og rundt oss og påvirker våre tanker og handlinger på denne måten?

Dette er kanskje det viktigste spørsmålet vi trenger dypere innsikt i for å ta det etterspurte oppgjøret.

Arne Øgaard, Moss