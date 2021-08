Kort sagt, fredag 6. august

Opptaksprøver er den beste løsningen

Det er absurd at poenggrensene for medisin er så høye som i år. Saken må tas på alvor. Medisinstudent Erlend Sæther svarer på mitt innlegg om dette. Han mener den beste løsningen er å øke antall studieplasser.

I 2020 ble antall studieplasser på medisin økt med 80 plasser: 20 for hvert studiested i Norge. Vi er likevel vitne til rekordhøye poenggrenser. Er det virkelig like vilkår for alle ved dagens system?

Det er mange tilfeldigheter som avgjør om du får et høyt snitt, for eksempel skoler, lærere og flere subjektive vurderinger. Forskning tyder også på at elever som har foreldre med høyere utdanningsnivå, presterer bedre på skolen.

Fellesfag er viktige, men det er ikke nødvendig med seksere i disse. Alle har ulikt potensial. Man kan være en toppstudent i biologi, men middels god i geografi.

Jeg mener at det å ha opptaksprøve og et panel som intervjuer kvalifiserte kandidater, er langt mindre subjektivt enn tusenvis av lærere som setter karakterer og avgjør snittet. Med disse metodene kan personlig egnethet kartlegges.

Arham Sheikh, medisinstudent ved Universitetet i Oslo

Ja til eplehageutbygging!

Det skrives mye merkelig om boligmarkedet. Sist ute er Per Erik Dahl i Aftenposten 30. juli. Han besværer seg over at store villatomter, gjerne kalt eplehager, blir kjøpt opp og bebygget med leiligheter. Ifølge Dahl driver dette opp boligprisene i Oslo.

Nå er det jo faktisk sånn at de fleste nye boliger i Oslo er dyrere enn gamle boliger. Nytt er rett og slett dyrere enn brukt. Det betyr at omtrent all nybygging i Oslo øker gjennomsnittprisen på boliger. Konsekvensen av Dahls resonnement er altså at det bør bygges så lite nytt som mulig, helst ingenting, for å holde prisnivået nede.

I en by hvor folketallet vokser, er dette neppe noen god strategi. Den beste måten å begrense boligprisveksten i Oslo på er å bygge mange boliger. Da må det finnes tomter, både i periferien, som Dahl nevner eksempler på, men også sentrumsnært.

Villatomter som legges ut for salg, må bidra til å øke boligtilbudet gjennom fortetting, helst med leiligheter som gir best utnyttelse. Da ryker det nok noen «gamle, flotte villaer med pene hager» som Dahl har sånn omsorg for. Trist for noen, men til beste for de fleste som er på boligjakt.

Flyttestrømmene sørger for at nye boliger i de øverste prisklassene til slutt øker tilbudet også lenger nede i prishierarkiet. Derfor må vi heie på eplehageutbyggerne.

Så får det heller stå sin prøve at noen grunneiere blir søkkrike når de selger villatomten sin – eller hyttetomter i populære hytteområder for den saks skyld. I den grad slike inntekter er et problem, er det et skattepolitisk spørsmål.

Kjell Senneset, tidligere sjeføkonom i Prognosesenteret