Rundt om i landet sitter det tusenvis av barn og ungdom med sommerfugler i magen. Noen gleder seg, mens andre har gruet seg lenge til denne dagen. Igjen vil klasserommet fylles med barnelatter, energi og engasjement. Mange av elevene har mye på hjertet etter en lang og innholdsrik sommerferie, mens andre har gruet seg fordi de ikke har så mye å fortelle. Kanskje den første timen kan handle om noe mer enn hvem som har vært hvor?

Noen av elevene vil kanskje trenge en ekstra varm mottagelse fordi ferien har vært vanskelig, og skolen er et fristed fra bekymringer.

Husk at et vennlig blikk og et klapp på skuldren kan være nok for å lette på klumpen i magen. Husk at du kommenterer de tøffe skoene til han som har den samme slitte skolesekken fra i fjor, for han trenger å bli sett han også. Du må også huske å se etter de to som står litt for seg selv når skoleklokken ringer. De vil kanskje trenge din hjelp til å finne en venn i det første friminuttet.

Kjære lærer! Du kan være den ene læreren som utgjør en viktig forskjell på om skolestarten blir en god eller en dårlig opplevelse for elevene dine. Det er et stort ansvar, men med din kompetanse, erfaring og omsorg vil du klare nettopp det. Det er nemlig dette du kan best.

God skolestart!