Salafismen, som tidligere omtalt i denne spalten, er vi dessverre ikke ukjent med i Europa. Ideologien er den offisielle religionen i Saudi-Arabia og landet bruker store summer på å spre de giftige ideene til resten av verden.

Fakta: INTERNREVISJONEN Hver uke skriver Andreas C. Halse eller Anne Siri Koksrud Bekkelund i Aftenposten om norsk politikk. Koksrud Bekkelund kritiserer høyresiden, mens Halse kritiserer venstresiden. Andreas C. Halse er tidligere leder i Sosialistisk Ungdom. I dag jobber han med faglige rettigheter og internasjonal politikk som daglig leder i Svenssonstiftelsen.

Gjennom å sponse alt fra NGO-er til moskeer i utlandet sørger regimet for at hatet kan søke seg inn i hjertene til stadig nye lettpåvirkelige sjeler.

Salafismen er en ekstremt hatefull ideologi og preges av forakt for annerledestroende, homofile, kvinner og ytringsfrihet. Når det kommer til salafismen, er forakt som regel ensbetydende med ønske om å straffe.

Både utroskap, homofili og såkalt blasfemi eller trosfrafall blir straffet med døden der salafister skaffer seg politisk makt. Der de ikke har makt, tar de dessverre litt for ofte saken i egne hender.

Når vantro ikke har livets rett

I Barcelona er det mye som tyder på at akkurat dette har skjedd. I hvert fall sier flere sikkerhetseksperter til VG at de ikke er overrasket over målene terroristene valgte seg. Catalonia har nemlig vært arnested for salafistiske moskeer, og ifølge politiet er det over 50 moskeer som sprer den ekstreme islamismen bare i denne regionen.

Politiet mener også at disse moskeene har bidratt til terrorrekruttering. Når man tross alt mener at vantro ikke har livets rett, er terror deprimerende nok et naturlig ytterpunkt for egen overbevisning.

At voldelige ideer og vold henger sammen bør etter hvert være åpenbart for de fleste. På et tidspunkt bør det også være noe som får praktiske konsekvenser.

Nei til norsk salg av forsvarsmateriell

En ny regjering bør gjøre det helt klart at ingen organisasjoner eller moskeer i Norge skal motta så mye som en krone fra stater der salafisme dominerer. I tillegg er det på høy tid at Norge setter foten ned for salg av forsvarsmateriell til Saudi-regimet.

De tette koblingene mellom Norge og det Saudiske diktaturet har en lang historie. Selv om Jonas Gahr Støre i forrige regjering sa nei til saudisk finansiering av en moské i Norge, solgte også den rødgrønne regjeringen forsvarsmateriell til landet.

Norge gir legitimitet til regimet

Praksisen forlenges av dagens regjering. Det er en praksis som gir legitimitet og styrke til et regime som kapper hodet av vantro og steiner utro kvinner. I tillegg har forsvarsmateriellet bidratt til krigføringen i Jemen som har kostet nesten 700 uskyldige barn livet og forårsaket ekstreme lidelser.

Selv om politikken tidvis går på autopilot, er det ingen automatikk i at bevæpningen av islamistene i Saudi-Arabia skal fortsette. SV har i inneværende stortingsperiode foreslått at Norge skal avslutte salget, men blitt nedstemt av alle andre enn Venstre og MDG.

Den internasjonale maskeraden

Dersom vi skal ta islamistisk terror på alvor, er vi nødt til å angripe det ideologiske grunnlaget. En konkret måte å gjøre det på vil være å bli de første til å bryte med den pågående internasjonale maskeraden hvor alle later som Saudi-regimet er et hvilket som helst annet land.

Saudi-Arabia er en del av problemet. Det er naturligvis ikke et problem Norge kan løse alene, men det er heller ikke et problem vi trenger å bevæpne. Det bør være en åpenbar utenrikspolitisk sak for en ny og venstrevridd regjering.

