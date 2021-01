Kort sagt, lørdag 23. januar

Koronavaksinen og Palestina. Angela Merkels «vente og se-holdning».

Palestinerne har ikke bedt om vaksinesamarbeid med Israel

Det er ikke sant at Israel hindrer palestinerne i å bekjempe koronasmitten, slik Line Khateeb hevder. Palestinere trenger ikke tillatelse fra Israel for å reise mellom de store byene på Vestbredden. Israel kontrollerer ferdsel inn i Israel for å hindre palestinske terrorgrupper i å ramme sivile israelere.

Siden 1995 har De palestinske selvstyremyndighetene (PA) hatt helseansvaret for palestinerne. PA har ikke søkt samarbeid med Israel om å skaffe seg vaksine, men gjort avtaler med fire ulike vaksineleverandører på egen hånd. Hjelp er også tilbudt fra Emiratene, men palestinerne avslo denne hjelpen fordi den kom via Israel.

Khateeb glemmer at palestinerne gjentatte ganger har fått tilbud om sin egen stat, men PA har avvist dette. De godtar ikke å være nabo av et Israel som skal forbli en jødisk stat. I Palestinakomiteens øyne er det ikke rasisme å ville erstatte verdens eneste jødiske stat med en arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. Men hvis det jødiske folket insisterer på å sikre sin befolkning mot angrep, er det «apartheid». Forstå det den som kan.

Conrad Myrland, daglig leder, Med Israel for fred (MIFF)

Angela Merkels middelmådighet?

Mange tyskere ser Angela Merkel som en «som venter og ser», skriver Jan Arild Snoen i Aftenposten 20. januar. Han mener dette har ført til at hun etter 15 år som forbundskansler bare kan se tilbake på middelmådige resultater i tysk politikk.

Det er mye riktig i det, men samtidig er det merkelig at Snoen ikke nevner hvor viktig og riktig Merkels «vente og se»-holdning var da brexit-avstemningen var et faktum i 2016. Da blodet bruste som verst i EU-toppenes kropper, ba Merkel dem holde hodet kaldt og behandle britiske velgeres beslutning med respekt.

Merkels «vente og se»-holdning har også vært med på å sikre at Storbritannia ikke måtte forlate EU uten en avtale som kunne sikre at landet fremdeles er en del av det europeiske fellesskapet. Det kan knapt kalles et middelmådig resultat.

Jan Erik Grindheim, Universitetet i Sørøst-Norge og tankesmien Civita