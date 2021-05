Vi somler ikke med geografisk omfordeling av vaksiner

Bent Høie Helse- og omsorgsminister (H)

Det hadde vært uansvarlig å vedta en endring som påvirker så mange kommuner, uten å lytte til dem og vurdere risikoen, skriver helseminister Bent Høie (H). Foto: Marit Hommedal/NTB

Jeg mener vi har brukt den tiden som er nødvendig.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenpostens leder 20. mai mener avisen at regjeringen har vært for treg i å innføre en sterkere geografisk omfordeling av vaksiner.

Jeg mener vi har brukt den tiden som er nødvendig for å sikre at endringen ikke fører til at vaksinasjonsprogrammet blir vesentlig forsinket i store deler av landet.

Da vi fikk en anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI) om geografisk omfordeling sent i april, viste FHI selv til at forslaget ikke var utredet så grundig som normalt.

Det var behov for å undersøke nærmere om kommunene som må avgi vaksinedoser i juni og begynnelsen av juli, vil klare å ta igjen vaksinasjonen i siste del av juli, før en sterkere omfordeling ble endelig besluttet.

Regjeringen ga derfor statsforvalterne og Helsedirektoratet i oppdrag å undersøke dette.

Et flertall av kommunene meldte tilbake at de vil kunne gjennomføre økt vaksinering i fellesferien, selv om det kommer til å bli krevende.

Jeg er både imponert og takknemlig for at kommunene som får en enda mer krevende jobb i juli, viser en så stor solidaritet med de kommunene som har vært hardest rammet av pandemien.

I FHIs svar i april var de også tydelige på at en omfordeling før uke 22 ville ha en svært begrenset effekt. Grunnen er at de fleste dosene før det skulle gå til andredoser. Med regjeringens beslutning vil en omfordeling skje fra uke 23. Altså vil forsinkelsen maksimalt være på én uke. Den ekstra uken har vært nødvendig. Det hadde vært uansvarlig å vedta en endring som påvirker så mange kommuner, uten å lytte til dem og vurdere risikoen.

Da Holdenutvalget anbefalte en sterkere geografisk omfordeling, var ikke dette en anbefaling regjeringen fikk fra FHI. FHI sa tvert imot at det fortsatt var viktig å få vaksinert risikogrupper i hele landet.

I tiden før uke 23 vil de fleste av risikogruppene være vaksinert. Da kan vi også bruke vaksinene til å få ned smittespredningen og korte ned veien tilbake til hverdagen – for alle.