Jeg er mamma og lærer. Vi må snakke om «horer».

Ingvild S. Kilander Mamma, lærer og rådgiver

Nå nettopp

Det er på høy tid at noen snakker høyt om den kjipe følelsen det er å bli degradert som menneske i kraft av kjønnet sitt, skriver innleggsforfatteren. Foto: Illustrasjonsfoto: Shutterstock/NTB

Og hvor er pappaene som engasjerer seg på andre baner enn fotballbanen?

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg jobber i videregående og er mamma til to jenter i barne- og ungdomsskolen. I løpet av de siste årene opplever jeg et stadig hardere og mer seksualisert språk både i skolegården og på sosiale medier.

Forrige uke viste gradestokken 20 varmegrader. Da kom barn og unge av begge kjønn på skolen med mindre klær enn ellers. Uproblematisk for gutta, men for noen av jentene? «Horer!»

Degradert som menneske

Samme dag som jeg ble kjent med nok en «hore»-fortelling fra skolegården, slapp podkastduoen Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne låten «Cum Together». Den skal være et satirisk motsvar til drøye russelåter. I første vers synger de blant annet: «Morra di har sagt det ække størrelsen som teller, det er JUG – som å si til folk at sex det ikke selger!»

Psykolog Maria Østhassel, også kjent som «Tiktok-psykologen», er en av dem som reagerer. Hun skriver i VG at «i virkeligheten er det mange gutter som strever med sin seksualitet og seksuelle prestasjon, og det er derfor uheldig å uttale at «størrelsen er viktig».

Jeg ser poenget. Samtidig synes jeg at det er på høy tid at noen snakker høyt om den kjipe følelsen det er å bli degradert som menneske i kraft av kjønnet sitt. Flere jenter opplever det allerede fra de setter sine små ben på barneskolen.

«Sett deg ned på kne»

Snakk med sønnen din, ba 13 år gamle Hermine Svortevik Oen nylig i en kronikk i Bergens Tidende. Hun beskriver der hvordan det oppleves som hersketeknikk når gutter til stadighet kommenterer jenters kropp og utseende.

Hermine er møkklei av at jenter fungerer som avfallsbøtter for «verbalt piss». Et eksempel er hvordan en av byens russegjenger en kveld rullet ned bussvinduet og skrek «Løp, jævla, feite horer!» til henne og noen venninner. De var ute og jogget.

Ingvild S. Kilander er mamma, lærer og rådgiver. Foto: Privat

For noen uker siden ble det også kjent at en guttegjeng fra Alta hadde laget russelåt med tekstlinjen: «Bounce opp og ned, jævla hore, sett deg ned på kne før jeg slår deg ned, jeg vil se deg miste det helt, miste det helt!»

Faren til en av guttene uttaler seg om låten til NRK. Men han tar ikke praten slik Hermine etterlyste. Isteden tar han sønnen og kompisene hans i forsvar: «Vi hadde også låter som omhandlet sex and drugs and rock and roll» og «Dessuten er det jo beaten som er viktig for guttene, ikke teksten».

Hvor er gutter og menn?

Jeg hyller at noen snur speilet og lager et motsvar i form av en satirisk russelåt, slik Tusvik og Tønne nå har gjort. Jeg hyller også at det finnes en Tiktok-psykolog, en Helsesista og en helsestasjon for gutter og unge stemmer som sier fra når nok er nok. Og at Sofia Tjelta (20), skuespiller i Viaplay-serien Delete me (se den!) på Lindmo belyser hvordan gutta får et mye større rom til å drite seg ut allerede fra de er små.

Men akkurat som Hermine savner jeg flere pappaer som engasjerer seg på andre baner enn fotballbanen. Jeg savner også unge guttestemmer som forteller hvordan det er å få merkelappen «jævla homo» eller «transe» slengt etter seg når de sier fra om uakseptabel oppførsel.

I en digital verden styrt av algoritmer på steroider, kan vi voksne starte med å oppføre oss nettopp voksne i våre egne kommentarfelt. Og i tillegg til å «ta praten», må vi ta vare på alle de gode guttene og jentene i en sårbar og viktig livsfase. Uansett størrelse, kropp og fasong. Det er tross alt dem det er flest av.