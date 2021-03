Ikke rør barna mine, Matprat!

Hanne-Lene Dahlgren

6 minutter siden

Forfatter og vegetarprofil Hanne-Lene Dahlgren mener Matprat driver med grønnvasking rettet mot barn. Foto: Skjermdump: Matprat.no

Dette er grønnvasking rettet mot barn.

Matprat er Norges mest besøkte oppskriftsnettsted. Nå vil de nå barna våre. Hvorfor er dette problematisk? Jo, fordi Matprat.no er oppskriftssiden til Opplysningskontoret for egg og kjøtt, kjøttbransjens eget reklamekontor. De er finansiert ved at vi som forbrukere kjøper nettopp disse produktene.

At en del av omsetningen til varer brukes til markedsføring, er selvsagt helt naturlig. Det skulle bare mangle. Problemet i dette tilfellet er at det ikke er åpenbart hvem avsenderen representerer. Derfor vil jeg påstå at det er i grenseland for skjult reklame.

Endre barnas matvaner

I en nylig publisert artikkel av Filter Nyheter vises det til et strategidokument fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt, hvor ledelsen uttrykker «tydelig bekymring for at nordmenn begynner å spise mer frukt og grønt og reduserer kjøttkonsumet».

Løsningen deres på det grønne problemet? De satser hardt på å nå barna våre med mer fristende kjøttretter. Gjennom matstart.no og læreverket «Matopedia» har de posisjonert seg for å nå barnas matvaner tidlig. De vil passe på at barna ikke blir tatt av «grønnsaktrenden».

Det er til og med egne temasider om bærekraftig matproduksjon skrevet av Animalia, et underselskap av Nortura. Med andre ord kjøttbransjen selv.

Grønnvasking på høyt nivå

Omtrent 25 prosent av landets barneskoler abonnerer på «Matopedia». For å sikre at de får barnas oppmerksomhet har matstart.no benyttet NRK Supers programledere for å formidle sitt budskap om det de mener er bærekraftig mat (les: norsk kjøtt).

Dette er grønnvasking på høyt nivå, og det er grønnvasking rettet mot barn som på ingen måte kan forventes å forstå de ulike fasettene i klima- og miljødebatten.

I Norge er det strenge regler når det gjelder reklame til barn. Hvordan kan det være akseptabelt at alt dette foregår uten at det er merket som reklame? De færreste vet at Matprat er en reklameaktør. Ordet «Opplysningskontoret» gir inntrykk av at dette er et statlig uavhengig organ uten bindinger til matbransjen.

Barn og unge i Norge trenger ikke hjelp til å spise nok kjøtt. De trenger hjelp til å spise mer grønt. De fleste er nok enige i at det er kritisk at kun en tredjedel av 11–15-åringer spiser frukt eller grønnsaker daglig.

Fritt spillerom

Vi vet at fem om dagen er et minimum, likevel er det bare 20 prosent av oss voksne som får det til. Saken blir ikke bedre av at flere land nå endrer sine anbefalinger til både syv og åtte om dagen. Det gjør at tallene for barns kosthold er enda mer katastrofale. Hvor er de voksne her?

Kostrådene er under revidering. Det er antatt at vi vil følge etter Danmark og redusere totalmengden kjøtt i rådene, ikke kun rødt kjøtt, som maksgrensen på 500 gram i uken tilsier. Helsedirektoratet har på oppdrag fra regjeringen satt sammen disse rådene for å sikre god helse til befolkningen.

På bakgrunn av det burde man kunne forvente at det er nettopp disse kostrådene som ligger til grunn for opplæring rundt mat i skolen, og ikke kjøttbransjens økonomiske interesser.

Barn i vekst fortjener at vi voksne gir de så god informasjon om kosthold som mulig. Da blir det skivebom når kjøttbransjen ved hjelp av barne-TV-profiler og skjult reklame får fritt spillerom til å sette agendaen. Her har man satt bukken til å passe på havresekken. Eller i dette tilfellet kjøttbransjen til å passe på barnas kosthold.

Slik svarer Matprat:

Matprat er Norges mest brukte kilde til inspirasjon og informasjon om norskprodusert mat. På vegne av den norske bonden bygger vi matkompetanse og fremsnakker norske råvarer gjennom generisk markedsføring.

Egg og kjøtt er en del av et normalt, norsk kosthold, men vi tilbyr oppskrifter og informasjon for et fullverdig kosthold – både vegetarisk, fisk, bakervare, egg og kjøtt.

All vår kommunikasjon er merket med både navn og logo, og det fremkommer tydelig at vi er en privat aktør. Det faller derfor på sin egen urimelighet å beskylde oss for å drive skjult reklame bare fordi vi er finansiert av egg- og kjøttproduserende norske bønder. Dahlgren driver selv markedsføring av vegetarmat. Matprat følger selvsagt retningslinjene for markedsføring og er en ansvarlig aktør.

Dahlgren går kraftig ut mot matstart.no og «Matopedia». Hun fremstiller det som vi forsøker å indoktrinere norske barn med kjøttreklame. Om Dahlgren tar seg bryet med å se på matstart.no og «Matopedia», vil hun se at begge inneholder flere oppskrifter uten kjøtt enn med.

Det er ikke noe mer konspiratorisk med disse kanalene enn at vi ønsker å lære barn om matlaging og matglede, uavhengig av hvilke råvarer som brukes.

«Matopedia» er et solid læreverk som dekker alle læremål og tilfredsstiller både læreplanen og anbefalinger fra helsemyndighetene. Det er et tilbud til skolene, og frivillig å benytte for norske lærere i mat og helsefaget. Det brukes av mange nettopp fordi det er et godt læreverk.

Både Dahlgren og andre som tror «Matopedia» driver med snikreklame for kjøtt, er hjertelig velkommen til å selv se hva det faktisk inneholder. Da vil man se at vi ikke er ute etter å «pushe kjøtt» på noens barn, men vil gi norske barn nødvendig matkompetanse og matglede.

Marthe Helene Bogerud, kommunikasjonssjef i Matprat