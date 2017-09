Kort sagt, søndag 1. oktober

Bevar naturen i byen!

I Oslo er det mange gater med vakker beplantning. En av dem er Drammensveien. Gatevandrere og reisende med 13-trikken kan spesielt glede seg over strekningen mellom Solli plass og Thune. Her er det store, skyggefulle trær, forhager med klatreplanter, busker og hekker, skilt fra gaten med velholdte stakitter og smijernsgjerder. Om våren og forsommeren blomstrer magnolia og syrin, og de mektige kastanjetrærne er et syn i blomstringstiden.

Dette er en gatestrekning med bynatur. Mange av de store trærne står ute i fortauet. Men det meste av beplantningen vokser på eiendommene som ligger langs Drammensveien. Forvalterne av disse eiendommene ivaretar et bybilde som er til glede for alle som ferdes her.

Trist er det da å se en nylig rehabilitert bygning der hele forhagen er lagt ut til parkeringsplass. Hvis flere følger opp dette eksempelet, mister Drammensveien etter hvert sitt innbydende ansikt, og vi som ferdes der mister gleden av å følge gaten gjennom årstidene.

Mari Kollandsrud, Oslo

Ås fra grønt til grått?

Stat og fylke krever femdobling av folketallet innenfor to kilometer fra Ås stasjon for å avlaste Oslo. Nedbygging av Norges beste matjord på jorder og i hager. Uheldig med endring fra grønt til grått for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Universitetet NMBU ligger i retning Vinterbro. Vinterbro ligger ved Bunnefjorden med jomfruelige arealer uten matjord, ideelt for tett boligutbygging. På Vinterbro krysser E6 og E18. Der bør det bli en bussterminal som knytter sammen regionale busser med et lokalt bussnett. Da vil avhengighet av egen bil reduseres mer enn med flere blokker i Ås sentralområde.

Vinterbro har buss fire ganger i timen til Oslo, Ås har tog en gang i timen. Ås sentralområde ligger for langt fra E6 og E18 til at regionale busser stopper der.

I fremtiden blir også busser utslippsfrie og mer miljøvennlige enn tog, fordi buss gir mindre forurensing når de produseres og krever mindre ressurskrevende infrastruktur. Sentrale myndigheters krav om en grå kompakt by rundt Ås jernbanestasjon er basert på den feilen at tog blir mer miljøvennlig enn buss.

Trygve Roll-Hansen, Ås