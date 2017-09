Vår familie mistet i sommer en avholdt ektemann, far, bestefar, bror og venn. Han var ikke religiøs, så det var naturlig å velge en humanistisk begravelse. Dagene før forberedelsessamtalen med gravferdstaleren fra Human-Etisk Forbund valgte enken ut klassisk musikk og korstykker hun visste avdøde elsket.

Nokså tidlig i samtalen kom sjokket: Human-Etisk Forbund (HEF) tillater ikke musikk hvor gudsbegrep nevnes. Musikken avdøde elsket gjennom et langt liv, ble avvist. Våre argumenter om at musikk før 1800 som regel er kirkemusikk, falt på stengrunn.

Hymne ble godtatt under tvil

Nils Larsens Hymne ble godtatt under tvil, på betingelse at vi sløyfet undertittelen i programmet. Den er nemlig «Fader Vår» og ville ifølge gravferdstaleren være for tydelig på hva musikken handler om. Kun tittelen, Hymne, virket imidlertid passe nøytralt. Like heldige var vi ikke med Andrew Lloyds Webbers Pie Jesu. Den vakre sangen synges ofte av barnlige guttesopraner, men ble for sterk kost for HEF.

Familien spilte inn at et menneske kan være mange ting samtidig, for eksempel ateist og elske den norske salmeskatten, men fikk ikke svar. Heller ikke da vi spurte om ikke humanisme betyr å sette mennesket i sentrum, og at det å respektere en avdødes ønske må gå foran dogmer og sære forordninger.

Elvis-tolkning av Amazing Grace avvist

Nokså forfjamset kontaktet jeg venner og bekjente for å høre om vårt møte med Human-Etisk Forbund var enestående. Det var ikke tilfellet. En hadde fått avvist Elvis Presleys tolkning av Amazing Grace i bryllupet sitt.

En annen hadde ønsket å hedre sin avdøde far ved å spille en Bob Dylan-sang. Hvorpå gravferdstaleren hadde sagt: «Ok, så lenge det ikke er en av hans kristne sanger», med henvisning til at fjorårets Nobelprisvinner i litteratur har gitt ut plater med kristent innhold.

Retusjert bort

På hjemmesiden til HEF står det: «Humanistisk gravferd er en høytidelig seremoni hvor den avdøde settes i sentrum på en vakker måte». Utsagnet står i grell kontrast til det vi opplevde da vår avdøde slektnings ønsker ble retusjert bort. Fordi de ikke passet inn i organisasjonens bilde av hva en humanistisk seremoni skal være.

HEF har åpenbart ikke et totalforbud mot alle innslag inneholdende gudsbegrep. Men det oppleves like uforståelig og reaksjonært at organisasjonen er så redd for enkelte innslag, at de forbys eller ikke får omtales ved fult navn. Den norske kirken arrangerer jevnlig ikke-kristne kulturinnslag og har i nyere tid viet muslimer. Som ateist og humanetiker synes jeg det er trist at det er høyere under taket i Den norske kirke enn i Human-Etisk Forbund.

