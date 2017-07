Det seiast at vi skal leve av havet. I følgje politikarane er det så viktig at ein kan byrje å lure på om Arbeiderpartiet har henta fram Thorbjørn Jagland sine gamle husplanar. Havrommet er namnet denne gongen. Det er særs viktig.

Når vi ein gong har klart å suge opp den siste dråpe både frå Barentshavet og Lofoten, blir alt levande vesen i dette havrommet viktigare.

Det skal gi oss velferd, sjukeheimsplassar, vegar og nye flotte kulturhus. Korleis skal vi så leve av noko få veit kva er?

Pensum lest på eit kvarter

Visste du at det norske skulevesen handlar i dag lite om havet? Det står svært ille til. I følgje tidsskriftet Norsk Fiskerinæring, som har gjort ei undersøking, tek det 15 minutt å lese igjennom alt som står om fiskeri og havbruk i skulebøkene.

15 minutt av 13 års skulegang viser undersøkinga av alt skriftlig pensum i skulen i Eidsvoll og Oslo. Tidsskriftet har gått igjennom læreplanane og undersøkt kva fag som gjev mest undervising.

Snodig nok er det i det faget ein har minst i løpet av skulen, mat- og helsefaget, at ein lærer mest. I viktige fag som natur- og samfunnsfag er det like mykje kunnskap som ei jolle tek plass i Skagerrak. Trålarar er i tillegg skumle båtar som støvsuger havbotnen. Havbruksnæringa er ikkje nemnd ein einaste gong i ei einaste av bøkene borna har frå 1.–3. klasse!

Visningsanlegg i havbruk

Det er lett å hamre laus på andre. Syte og klage. Eg har fleire gonger før hevda at dersom fleire i sjømatnæringa hadde turt å løfte blikket litt lengre enn kva kiloprisen blir neste veke, hadde folk flest set større pris på det vi driv med.

Vi treng sårt å bli flinkare til å vise oss fram, by på oss sjølv og ikkje minst opne opp for kva vi driv på med.

Difor trur eg ideen tidlegare fiskeriminister Svein Ludvigsen i si tid tvinga igjennom trass kritiske byråkratar, har hatt noko for seg. Visningsanlegg i havbruk trengst. Som ansvarleg for Forum for Visningsanlegg ser vi at interessa aukar. Stadig fleir vil vite, sjå, oppleve og smake. Her har og villfisknæringa mykje å lære.

Visningsanlegga ligg derimot berre langs kysten. Trekk du en trekant mellom Halden, Lillehammer og Kristiansand finn ein to tredjedelar av alt folk som bur i Noreg.

Kva veit dei om havbruk?

Kva veit dei om trålarar?

Loddefiske eller forvaltning av kongekrabbe?

Når i tillegg skuleverket gjev unge så ekstremt lite lærdom, er det på tide å gjere noko meir.

Nye, digitale læremiddel må innehalde god informasjon om vår næring, med gode bilete, video og lærdom som gjer dei unge langt meir undrande enn kva dei er i dag.

