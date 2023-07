Faglige kontraster

Kunsthistoriker Øystein Ustvedt ved siden av Ernest L. Kirchners berømte bilde «Soldatbadet». «Soldatbadet» ble tatt av nazistene før krigen. Etter mange år i New York ble det i 2018 tilbakeført til etterkommere av en jødisk kunsthandler. Sparebankstiftelsen DNB kjøpte bildet hos Sotheby’s i New York i 2018 for 187 millioner kroner. Vis mer

Hva om vi ser ut over de nasjonale båsene som denne kunsten har vært innskrevet i? Går det an å tematisere kunsten på andre måter?

Nymonteringen av Rom 67 i Nasjonalmuseet presenterer publikum for noe nytt og uprøvd, med store kontraster. Kanskje kan det åpne for noe vi før ikke har sett?

«Konflikt og kaos» er kunsthistoriker Steinar Gjessings dom i Aftenposten 12. juli. Innvendingene er til å forstå, rommet tar nemlig for seg en uvanlig dialog mellom tre beslektede, men forskjellige retninger i moderne kunst: Fransk fauvisme, tysk ekspresjonisme og norsk tidlig-modernistisk maleri.

Det er imidlertid verd å poengtere at alt dette «uforenlige» ble utviklet ut fra et felles fundament. Alle kunstnerne som er med, tok utgangspunkt i det radikale bruddet med den akademiske maleritradisjonen som utviklet seg mot slutten av 1800-tallet i europeisk kunstliv, og en tilhørende orientering bort fra maleri som virkelighetsnær imitasjon.

De bygget videre på innsatsene til kunstnere som Van Gogh, Cézanne, Gauguin og Munch. Arbeidene ble også skapt i samme tidsperiode, i årene før, under og etter første verdenskrig. En kritisk tid med voldsomme brytninger og kontraster.

Utenfor de nasjonale båsene

Monteringen har en undersøkende og prøvende innstilling som i større grad anerkjenner mangfoldet og kompleksiteten i en periode enn hva som har vært vanlig. Hva om vi ser ut over de nasjonale båsene som denne kunsten har vært innskrevet i, og som har røtter i mellomkrigstidens historieskriving? Går det an å tematisere kunsten på andre måter?

Presentasjonen bygger på en blanding av forbindelser og forskjeller. Vi har tro på at også noen skarpe kontraster iblant kan fungere som en interessevekkende øyeåpner for hva som er i sving. Kanskje kan det åpne for noe vi før ikke har sett? Risiko følger nødvendigvis med på kjøpet. Har kontrasten substans; gir den tilstrekkelig mening? Svaret vil nok variere, men vi tar selvfølgelig inn over oss kunstkjennerens konklusjoner.

Ludvig Karstens maleri «Det blå kjøkken» og Max Pechsteins «Stilleben». Vis mer

Sammenstillingen av Ludvig Karstens maleri «Det blå kjøkken» og Max Pechsteins «Stilleben» er en av kontrastene som har falt tungt for brystet. Kombinasjonen åpner imidlertid for noe ut over formal konfrontasjon og spørsmål om mesterskap. Også kontraster og motsetninger kan ha kunstfaglig berettigelse. Et beslektet motiv skildres på forskjellige måter. Kontrasten tydeliggjør et påfallende trekk ved flere av Karstens stilleben, nemlig antydningen av et sosialt rom og menneskelig aktivitet utenfor bildekantene. Karstens stilleben er forskjellig fra Pechsteins ved at det ikke så mye tar for seg en tid- og stedløs oppstilling av objekter, men skildrer utsnittet av en hverdagslig situasjon under spesielle lysforhold. Dette er noe litt egenartet, også sett opp mot uttalte forbilder som Cézanne og Matisse.

Ytterpunkter

Størst er kontrasten mellom rommets to ytterpunkter. På den ene siden Pierre Bonnards lyriske siesta-arbeid «Kvinne i landskap», og på den andre det nylig innkomne maleri av Ludwig Kirchner: «Soldatbadet». Det er tankevekkende at to så forskjellige malerier ble skapt ut fra et beslektet utgangspunkt, og med kanskje bare ett års mellomrom, rett før eller i den begynnende fasen av første verdenskrig. Fins det spor av tilbaketrekning i Bonnards insistering på den nære intimsfæren badet i lys og farger? Noen kunstnere tok inn over seg og tematiserte krigens grusomhet, mens andre stengte den ute.

Kontrasten er stor, men trekker opp i seg en gjennomgående dobbelthet i mye av den moderne kunsten gjennom 1900-tallet. På den ene siden viljen til å avgrense og isolere, til å dyrke det spesielle og særegne for kunsten selv. Og på den andre siden ønsket om å ta del i sin tid og gi verden sin tids bilde.

Det hefter også en institusjonshistorisk begrunnelse for dagens sammenstilling i Rom 67. Mye av det franske materialet ble i sin tid gitt i gave til museet av Nasjonalgalleriets Venner. I nyere tid har de tyske arbeidene kommet til gjennom et samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Det ville være et grovt overtramp å utelukke den ene av disse innsatsene til fordel for å gi den andre en friere og mer samstemt utfoldelse.