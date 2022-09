Skjønnhetsindustri er ikke kvinnehelse. Og vi må ikke lures til å tro det.

Sarah Sørheim Produkteier i Schibsted, fast deltager i Aftenpodden

16. sep. 2022 14:56 Sist oppdatert nå nettopp

Synnøve Skarbø, Pia Tjelta og Vanessa Rudjord starter det de håper skal bli Nordens ledende klinikk innen estetisk medisin.

Å fremstille dette som en slags utstrakt hånd til sine medsøstre, ja, nærmest en feministisk handling, er så frekt at det grenser til imponerende.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Utseendepress og angst for aldring er et stort problem i vårt samfunn. Det bidrar til uhelse, både fysisk og psykisk. Det er også grunnlaget for en blomstrende skjønnhetsindustri som tjener vilt med penger på kvinner (og noen menns) usikkerhet i møte med naturens gang.

Her jeg sitter på Frogner i Oslo, er det faktisk kortere mellom ulike skjønnhetsklinikker enn det er mellom matbutikkene. Eller sentre for «estetisk medisin», som det kalles nå.

Og denne uken ble det kjent at nabolaget får et nytt tilskudd på fronten, nemlig den nye storinvesteringen til influencer-trioen Synnøve Skarbø, Vanessa Rudjord og Pia Tjelta. Over tre etasjer i Snøhetta-designede lokaler kan kundene gå til kamp mot forfallet med «de nyeste vitenskapelig dokumenterte behandlingene innen laserteknologi, rynkebehandling, anti-aging, mesoterapi, peelinger, muskelbygging og ikke-invasiv fettreduksjon», som de skriver på hjemmesiden.

Eller for å sitere Rudjord selv fra pressemeldingen:

– Vi ønsket et sted som kan følge oss over tid, og passe på at vi eldes som en Jaguar E-type og ikke noe fra Rent a wreck.

At så mange kvinner opplever det som nødvendig å kjempe mot naturens gang med alle tilgjengelige midler, er trist nok i seg selv. Men det virkelig problematiske med denne lanseringen er koblingen de tre gründerne gjør mellom skjønnhetsbehandlinger og kvinnehelse. De hevder at klinikkens tilbud skal være med på å bekjempe tabuer og hjelpe kvinner gjennom krevende perioder som tiden etter fødsler og overgangsalder. Når de representerer en industri som gjør det stikk motsatte, nemlig å fortelle oss på inn- og utpust at kvinners verdi og selvfølelse henger sammen med hvor flinke vi er til å skjule tegnene på levd liv.

Å fremstille ønsket om å tjene penger på dette som en slags utstrakt hånd til sine medsøstre, ja, nærmest en feministisk handling, er så frekt at det grenser til imponerende.

Hvis ikke begrepet «feministvasking» allerede finnes, tror jeg det ble oppfunnet nå.