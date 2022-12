Domstolenes uavhengighet er på ingen måte truet

Ifølge domstolslederne er domstolenes uavhengighet truet (Aftenposten 28. november). Årsaken synes å være at Domstoladministrasjonen (DA) får egen budsjettpost. Argumentet er umulig å forstå. I min bok fra 2019 «Fremme rett og hindre urett» beskrev jeg DAs budsjettprosess som amatørmessig uten prioritering. Hvorfor er ikke Stortingets vedtak om lydopptak i retten fra 2005 fremmet som et satsingsforslag av DA? Er dette trenering?

Da DA ble opprettet i 2002, fryktet professor Johan P. Olsen at DA ville fjerne seg fra den politiske sfære og offentlig innsyn. Olsens spådom har slått til. Jeg har selv erfart hvordan DA i en helt annen grad enn andre organer nekter innsyn i rene forvaltningssaker.

Med et DA på godt over 100 ansatte og domstoler med en ansatt ikke-jurist for hver dommer, har regjeringen et godt poeng når den ønsker å redusere byråkratiet.

Det er uheldig at våre domstoler opptrer som et politisk opposisjonsparti under dekke av å ivareta domstolenes uavhengighet og rettssikkerheten. Uavhengigheten er knyttet til den dømmende virksomhet og er på ingen måte truet.

Kari Breirem, advokat