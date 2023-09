Spekulativt om nasjonale prøver

Mange elever gjennomfører for tiden nasjonale prøver. Vi kan forsikre om at resultatene deres er riktige, skriver Frode Nyhamn, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Vi har ikke avfeid Frischsenterets forskere.

Publisert: 07.09.2023 14:36

Aftenposten skriver 7. september at Utdanningsdirektoratet (Udir) kan ha regnet feil i resultatene for nasjonale prøver. Å omtale dette som en «regnefeil» er misvisende.

Saken inneholder flere feil og bygger på en artikkel fra Frischsenteret som hverken er fagfellevurdert eller publisert.

Mange elever gjennomfører for tiden nasjonale prøver. Vi kan forsikre om at resultatene deres er riktige. Udir arbeider kontinuerlig for til enhver tid å benytte den beste analysemetoden for å måle utvikling av ferdigheter over tid.

Dette er et fagfelt i utvikling, og det er uenighet mellom forskerne om hva som er beste analysemetode. Vi får faglige råd i valg av metode fra Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved Universitetet i Oslo. De har spisskompetanse på denne typen analyser og kvalitetssikrer også våre utregninger.

I perioden 2014–2021 benyttet vi en annen analysemetode enn det vi gjør i dag. Den gamle metoden er forankret i faglitteraturen og ble valgt etter råd fra EKVA.

Vi vil understreke at vi besluttet å endre analysemetode lenge før Frischsenteret presenterte sine analyser. Som følge av nye læreplaner ble det utviklet nye nasjonale prøver til høsten 2022. Dette medførte et brudd i målingene. Da var det naturlig å vurdere analysemetode.

Det stemmer ikke at vi har avfeid Frischsenterets forskere. Vi har delt data og informasjon om våre analyser. De har hele tiden visst at vi har utredet spørsmålene om valg av metode samtidig som vi har vært i dialog med dem. Udir må være sikker på valg av metode før denne besluttes endelig. Det virker forskerne å ha vanskelig for å akseptere.

Aftenposten skriver at Udir «ikke kan dele sine egne regnestykker». Vi er pålagt å slette personidentifiserbar informasjon innen ett år etter gjennomføring, men har delt data på aggregert nivå. Frischsenteret etterlyser informasjon som ikke er tilgjengelig i det verktøyet vi har benyttet for å analysere nasjonale prøver i perioden 2014–2021. Dokumentasjonen for dette verktøyet er imidlertid åpent tilgjengelig.

Vi ønsker alle barn og unge lykke til med nasjonale prøver!