Hvordan bli kvitt en «velferdsprofitør»?

Vi har visstnok utnyttet et ganske godt system for å berike oss selv i stedet for å bygge gode barnehager, skriver Jørgen Kjørven. Han er eier og styrer i en liten barnehage på Østlandet. Vis mer

Motivet mitt for å starte barnehage var ifølge politikere ikke pedagogisk, men økonomisk.

Publisert: 06.09.2023 20:00

Høsten 2001 åpnet jeg dørene til en liten kommersiell barnehage i en skogteig på Østlandet. Tanken var å forene teori og praksis for å skape en skikkelig god hverdag for ungene i de familiene som valgte og fikk plass i vår barnehage.

En gjeng med gode kolleger har gjennom mange år bygget, planlagt, tenkt og utformet det vi mener er en ganske god og helhetlig tilnærming til barns oppvekst og utvikling.

I mange år hadde jeg inntrykk av at både politikere og andre så på dette prosjektet som et positivt innslag i barnehagesektoren.

Nå har tydeligvis en del politikere på Stortinget ombestemt seg. De har funnet ut at motivet mitt ikke var pedagogisk, men økonomisk. Vi har visstnok utnyttet et ganske godt system for å berike oss selv i stedet for å bygge gode barnehager.

Det er litt rart at de mener det, ettersom de ikke har kjennskap til hverken pengebruk eller kvaliteten i vår barnehage. Men som politikere så vet de nok bedre enn oss.

Politikerne vet visst bedre

For å rydde opp i disse antatte problemene har politikerne forsøkt seg på ulike tiltak:

De har blant annet påført private barnehager ekstra kostnader uten å øke de offentlige tilskuddene tilsvarende.

De har avviklet finansieringsordninger som har bidratt til at private barnehager har kunnet vedlikeholde og renovere bygningsmasse.

Og de har sørget for at det er forskjell i tilskudd mellom kommunale og private barnehager (for ordens skyld: De kommunale får mest).

Dette har ført til at mange enkeltstående barnehager har måtte avvikle driften, og at veldig mange barnehager nå sliter økonomisk.

Likevel tror jeg ikke politikerne er helt fornøyde. Jeg tror de ønsker å bli kvitt flere private barnehager.

Hvis forslagene vedtas, vil vi trolig bli nødt til å avvikle barnehagen det året forslagene trer i kraft

Politikerne vet visstnok bedre enn familiene som velger private barnehager, og kan avsløre at vi egentlig ikke leverer gode tjenester, men stikker av med skattepengene.

Jeg har utformet tre forslag til politiske føringer som kan sørge for at det ikke lenger skal være mulig å drive en liten privat barnehage (uten at politikerne trenger å si at målet er å stoppe privat eierskap).

Effektive tiltak

Man kan la kommunen dimensjonere barnehagetilbudet. Vi er så heldige å ha ganske fornøyde foreldre. Ryktet sprer seg, og det er flere som ønsker å komme til oss. Hvis man begrenser foreldrenes mulighet til å velge barnehage og overlater til kommunen å fordele plasser, kan man enkelt sørge for at vi får færre søkere. Da vil vi ikke lenger ha økonomi til å dekke våre kostnader, og barnehagen vil måtte avvikles. Man kan tidsavgrense tilskuddene . En av grunnene til at vi har veldig lavt sykefravær, fornøyde foreldre og får besøk av studenter og barnehagefolk fra hele verden, er sannsynligvis at vi har en gjeng engasjerte, kompetente folk på jobb. Ved kun å gi rett til tilskudd noen år frem i tid og skape usikkerhet om hvorvidt barnehagen vil bestå i fremtiden, vil man sikre at attraktive ansatte vil søke seg bort fra barnehagen. Det vil også gjøre foreldre og barn usikre, og færre vil søke seg til private barnehager. Man kan gi kommunen enda mer makt til å styre innhold og økonomi i de private barnehagene. Noe av det som gjør at foreldre og studenter søker seg til vår barnehage, er kanskje det at vi er ganske unike. Hvis vi overlater mer kontroll over både økonomi og innhold til kommunen, vil det sannsynligvis gjøre oss likere andre barnehager, og foreldre kan ikke lenger se til oss for å få et unikt tilbud. Det vil ikke lenger spille noen rolle hvilken barnehage de søker seg til. Ettersom vår barnehage ikke har den mest sentrale plasseringen i kommunen, vil det sannsynligvis bli en kraftig nedgang i søkere. Det vil igjen føre til at det ikke er økonomisk forsvarlig å fortsette driften.

Jeg er helt sikker på at dette vil være effektive tiltak for å sørge for at det ikke lenger vil være mulig å drive en liten enkeltstående kommersiell barnehage. Det viser seg faktisk at jeg ikke er den eneste som har tenkt i disse baner. Mine forslag er nesten identiske med det regjeringen ønsker å innføre etter kommunevalget i år. Hvis forslagene vedtas, vil vi trolig bli nødt til å avvikle barnehagen det året forslagene trer i kraft.