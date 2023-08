En kompromissløs klimapolitikk er farlig

Hvis man later som om at det er billig og lett å erstatte fossil energi med fornybare kilder, er klimakampen enkel, skriver Øystein Sjølie. Bildet viser Sleipner A-plattformen i Nordsjøen. Vis mer

Trenger egentlig klimakampen en Winston Churchill?

Miljøpartiet De Grønne-politiker Eivind Trædal, forfatter Carsten Jensen og endatil Aftenpostens lederskribent ønsker seg en Winston Churchill i klimakampen – en leder som vil gå kompromissløst til kamp mot klimagassutslippene.

Ønsket er forståelig, men i motsetning til i kampen mot Nazi-Tyskland trenger vi nettopp kompromisser i kampen mot klimautslippene.

Sommerens hetebølger Sør-Europa er ifølge klimaforsker Tore Furevik bare forvarselet på klimaendringene vi er oppe i. Menneskelige utslipp, særlig av CO 2, fører til skadelige klimaendringer. Ulike tiltak for å begrense klimaendringene må derfor redusere bruken av fossil energi kraftig.

Vinterens energikrise

Samtidig var vinterens energikrise i Europa, og i Sør-Asia, bare forvarselet på en verden med dårligere tilgang på energi. Hovedgrunnen til energikrisen nå er bortfallet av russisk gass, men klimapolitikk kan også bidra til mindre tilgjengelig energi. I vinter kan nesten 70.000 europeere ha dødd av kulde, særlig på grunn av mindre tilgjengelig energi enn tidligere, ifølge avisen The Economist.

Og oppvarming av boliger er bare litt av det vi trenger energi for i et moderne samfunn. Vi bruker energi til produksjon, transport og lagring av mat, til bygging og drift av sykehus og skoler, i industrien, i bygg og anlegg og i transport. På noen områder, som person- og varebiler, finnes det i dag elektriske alternativer til de fossildrevne, men de er ofte dyrere og trenger store subsidier.

Dårligere energisikkerhet

Hvis man later som om behovet for energi ikke finnes, eller at det er billig og lett å erstatte fossil energi med fornybare kilder, er klimakampen enkel. Det største tiltaket Norge i så tilfelle kan gjøre, er å kutte vår utvinning av olje og gass så fort som mulig.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har i 25 år ønsket å stanse utvinningen av olje og gass. I det gjeldende programmet skal det skje innen 2035. Det eneste klimatiltaket Trædal nevner i sitt innlegg, er å stanse leting i Nordsjøen.

Det er ikke engang sikkert at et norsk kutt vil bidra til lavere utslipp i verden.

Fossil energi står for over 80 prosent av menneskehetens energibruk. Forbruket av olje er mer enn sol, vind, vann og kjernekraft – til sammen. Hvis Norge kutter vår utvinning, vil derfor mye av dette bli erstattet av andre produsenter. Det er ikke engang sikkert at et norsk kutt vil bidra til lavere utslipp i verden.

Det som er sikkert, er at Europas energisikkerhet blir mye dårligere.

Krever kompromisser

De store energieksportørene i verden er hovedsakelig land i Midtøsten og Russland. Et kutt i utvinningen etter norsk olje og gass vil derfor også gjøre Norge fattigere og disse landene rikere.

I tillegg vil det gjøre veien ut av fattigdommen lengre for utviklingsland som er oljeimportører. Land som Bangladesh, India og Vietnam øker sitt oljeforbruk kraftig, blant annet for å effektivisere landbruk og transport.

I virkeligheten er det derfor veldig vanskelig å kutte utslippene av klimagasser. Det innebærer tøffe dilemmaer og krever derfor gode kompromisser.