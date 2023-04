Jeg heter Johanne, og jeg har et sosiale medier-problem

Om du vil slette alle profilene dine i sosiale medier, er det faktisk den nye vinen, skriver Johanne Magnus.

Hvorfor er det så vanskelig å bare «gi f»?

19.04.2023 18:00

Mens jeg deler, kommuniserer, blir inspirert og danner et digitalt fellesskap parallelt med det analoge, er det også en inngangsport til frustrasjon og fortvilelse.

Et par scener fra mitt sosiale medier-liv:

Jeg setter meg i stolen med mobilen i hånden, klar til å publisere innlegget jeg har flikket på. Bildet jeg har redigert, teksten jeg har kladdet og finpusset.

Hendene begynner å skjelve. Jeg kjenner meg svett idet jeg skal til å publisere.

Det er et bilde av et tre med himmel og solnedgang. Jeg synes bildet er flott, teksten fin, og jeg vil dele, det er kjekt. Men akkurat da jeg skal til å publisere, er det som om jeg står på 10-meteren ved stupebassenget og tror jeg skal dø.

Dopamin til hjernen

Men så gjør jeg det, jeg hopper.

Jeg trykker på oppdater, venter på likerklikk.

Ja, sånn er det blitt. Jeg er en liten unge som venter på umiddelbar respons. Det er slik sosiale medier er designet, jeg vet det. Jeg er fanget av Mark Zuckerbergs krefter.

Ja, en like! Dopamin til hjernen. Pulsen stiger. Men så går det noen minutter. Det kommer ikke likes. Skal jeg slette? Nei, herregud, jeg kan ikke være så barnslig. Jeg må stå i dette. JEG BRYR MEG IKKE OM LIKES.

I desperate stunder ringer jeg en venn og får henne til å trykke like

I desperate stunder ringer jeg en venn og får henne til å trykke «like». Men etter hvert strømmer det inn likes, emojier og kommentarer. Jeg spretter opp av stolen og gjør andre ting mens skjermen lyser opp. To timer senere har jeg 100 likes. Dette gikk jo fint!

Og jeg tenker at allerede i morgen skal jeg dele et nytt. For det er slik det fungerer.

Avhengig.

Frivillig, men...

Jeg er ikke alene om å bli påvirket av andres tilbakemeldinger. Hvorfor har ikke hun eller han likt posten? Liker de meg ikke?

Tanken er absurd. «Likes» på bildet sier jo ingenting om MEG. Dersom det var et bilde AV meg, kunne jeg kanskje gi meg selv litt forståelse for sårbarheten. Men et bilde av et skogholt?

Ja, jeg har redigert og flikket, og det er et flott bilde, men likevel. Hvorfor er det så vanskelig å finne en balanse, eller bare «gi f»?

Noen er selvsagt mer utsatt enn andre. Noen er mer sårbar enn andre. Noen må jobbe kraftig med seg selv og sitt forhold til sosiale medier.

Husk at det er frivillig, sier jeg ofte til meg selv.

Jeg tør ikke tenke på hvordan det er å være tenåring i dag. Og jeg bruker nesten bare Instagram. Hva med dem som har profiler på Instagram, Facebook, Tiktok, Whatsapp, Snapchat og gud vet hva alt sammen heter? Jeg fatter dem ikke.

Jeg deler, derfor er jeg

Noen påminnelser:

Om du synes sosiale medier er vanskelig, er det ok – og helt normalt.

Om du vil dele hvert øyeblikk fra livet ditt, er det også ok.

Om likerklikkene uteblir, sier det ingenting om deg som person.

Og om du vil slette alle profilene dine, så er det faktisk den nye vinen.

Det utgis stadig nye bøker om sosiale mediers bakside, som «Ekko» av Lena Lindgren og «Stjålet fokus» av Johan Hari, men praksis er ikke like lett som teori. Ikke døm deg selv om du snubler i forsøkene.

Om du hadde håpet på en konklusjon, så finnes den ikke. Jeg deler, derfor er jeg. Communico ergo sum.