Ukraina er lovet medlemskap i Nato. Nå er det på tide å vedta en handlingsplan.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv 20. april.

Et Ukraina i krig ønsker sterkt å komme videre i medlemskapsprosessen.

30.05.2023 21:00

På en pressekonferanse i Brussel forrige uke fikk generalsekretær Jens Stoltenberg spørsmål fra New York Times. Hvordan så han for seg Ukrainas vei inn i Nato? Hans svar var at «alle innså» at det å bli medlem midt i en krig ikke er på agendaen. Forhåpningen til det kommende toppmøtet i Vilnius måtte heller være å vedta et mangeårig samarbeidsprogram som vil bistå Ukraina i overgangen fra sovjetiske doktriner, utstyr og standarder til Natos doktriner, utstyr og standarder.

Ukraina – og Georgia – er som kjent lovet medlemskap i alliansen. Løftet ble avgitt på Natos toppmøte i Bucuresti i april 2008. Det var av det noe luftige slaget og uten tidsplan.

Men toppmøtet vedtok enstemmig at de to landene «vil bli medlemmer av Nato». Formuleringen var et kompromiss. Det var særlig Tyskland og Frankrike som holdt igjen og forhindret samtidig vedtak av en konkret Membership Action Plan (MAP) – en handlingsplan for medlemskap – for de to landene (noe Kroatia og Albania fikk på det samme møtet).

Umulig å oppnå konsensus

For Georgia og Ukraina ble spørsmålet utsatt til Natos utenriksministermøte i desember samme år. Men der viste det seg umulig å oppnå konsensus om å gå videre. Dermed stoppet medlemskapsprosessen opp, og den har ikke kommet videre ved noen av de mange anledninger der alliansen har møttes på regjeringssjef- eller utenriksministernivå i de 15 årene som har gått siden prinsippvedtaket i Bucuresti.

Formodentlig vil saken igjen komme på bordet for stats- og regjeringssjefer på Natos toppmøte i Vilnius i juli. Kanskje blir grunnlaget for et vedtak der lagt på det uformelle utenriksministermøtet i Oslo denne uken. Et Ukraina i krig ønsker sterkt å komme videre i medlemskapsprosessen.

Bør debatteres

Underlig nok kan jeg ikke se at spørsmålet om å vedta en handlingsplan for Ukraina har vært debattert offentlig. Men det bør det bli! Et vedtak om MAP nå vil ikke nødvendigvis innebære en detaljert tidsplan. Det er heller ikke et ubetinget løfte om fremtidig medlemskap.

En handlingsplan for medlemskap vil likevel inneholde konkrete samarbeidstiltak. Målet vil være å sette Ukraina i stand til å fylle de krav som må stilles til nye medlemsland i Nato – som en demokratisk rettsstat med en åpen økonomi og med et Nato-tilpasset forsvar under demokratisk kontroll.

Et vedtak om MAP vil være en bekreftelse av prinsippvedtaket om medlemskap og et viktig skritt på veien mot det. Det vil være et mangeårig samarbeidsprogram av den typen Stoltenberg ønsker seg i Vilnius – og litt til.

Hva med Georgia?

Som ambassadør til Georgia 2007–2010 hadde jeg gjerne sett at også Georgia fikk en klar bekreftelse på løftet fra Bucuresti. Men dette landets strategi de siste årene synes heller å ha vært å innynde seg hos Moskva for å få innrømmelser derfra vedrørende områdene Sør-Ossetia og Abkhasia, som i praksis er russisk-okkuperte.

Før landet vender tilbake til sin klare vestkurs fra perioden Mikheil Saakasjvili var president, gir det ikke mening å likebehandle det med det seneste offeret for Putin-regimets angrepskrig.

Likevel kan også Georgia tjene på et vedtak om MAP for Ukraina på toppmøtet i Vilnius. For det vil tvinge alliansen til å utarbeide en strategi mot Russlands til nå svært effektive midler mot Nato-medlemskap for sine naboland: å lemleste dem militært, å stykke dem opp.

En rasjonell krigsherre i Kreml ville ha nøyd seg med den allerede oppnådde delvise okkupasjon - også i tilfellet Ukraina. Nå bør han få beskjed om at han gått for langt gjennom et toppmøtevedtak som bringer Ukraina et viktig skritt nærmere fullt medlemskap i Nato.