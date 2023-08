God arkitektur handler ikke bare om byggets fasade

Det verste ville v√¶rt om Oslo fikk en av verdens mest milj√łvennlige skoler og ingen brydde seg.

Publisert: 29.08.2023 15:22

I Aftenposten 26. august skriver spaltist Kjetil Rolness om Voldsl√łkka skole i Oslo og ¬ęhvor galt det kan g√• n√•r utseendet ikke teller¬Ľ.

Rolness stiller f√łlgende sp√łrsm√•l:

Hvorfor ser en ungdomsskole med kultursal ut som en hard og h√łyteknologisk milit√¶rbase?

Hadde ikke en populær idrettspark og en trivelig hageby fortjent en bedre nabo?

At arkitekturdebatten i 2023 er redusert til oppsiktsvekkende p√•stander om at et bygg er ¬ęstygt¬Ľ eller ¬ępent¬Ľ, er ikke s√• overraskende i disse SoMe-tider.

Hvorfor skal noen opps√łke et bygg, g√• inn og se seg rundt, oppleve dets romlighet, materialitet, lys og farger n√•r de bare kan kj√łre forbi, riste p√• hodet og lage en Instagram-post med overskrifter som fanger oppmerksomheten?

Vi er stolte

Vi i Spinn Arkitekter og Kontur arkitekter er stolte over v√•rt arbeid med Voldsl√łkka skole og kulturstasjon.

Vi gleder oss over alt som ungdommene i nabolaget skal lære og lage, og over arbeidsdagene til de ansatte, som har fått gode arbeidsforhold tilrettelagt for læring.

Vi er spente p√• √• f√łlge med p√• Oslos f√łrste plusshus-skole ‚Äď et bygg som lager mer energi enn det bruker.

Prosjektet er ett av seks europeiske demoprosjekter i EU Green Deal-initiativet ARV, som er et forskningsprosjekt på sirkulære, klimapositive samfunn i Europa.

En innholdsrik nabo

La oss f√łrst svare p√• sp√łrsm√•let om hva det betyr √• v√¶re en god nabo. For folk flest, om ikke for Rolness, handler det om mer enn kun utseende.

Voldsl√łkka skole og kulturstasjon er en innholdsrik nabo for bydelene Sagene og Nordre Aker, med et bredt tilbud av rom og funksjoner.

Ungdomsskolen har plass til 810 elever som kommer fra Berg, Fernanda Nissen, Lilleborg og Tåsen barneskoler.

Det har v√¶rt en hard kamp blant foreldrene i bydelene om hvem som skal f√• lov til √• g√• p√• skolen. ¬ęAlle¬Ľ vil at deres barn skal g√• der.

Voldsl√łkka kulturstasjon er Oslos (og Norges) st√łrste kulturskole med plass til 2000 kulturskoleelever. Her skal 50 kunnskapsrike kulturskolel√¶rere undervise barn fra hele Oslo i alt fra dans, musikk, visuell kunst, teater og e-sport.

Det gamle Heidenreichbygget er blitt transformert til moderne l√¶rings- og ut√łvingslokaler av h√ły standard.

Det store volumet som svever ut over Uelands gate, er Voldsl√łkka Scene ‚Äď en fullspekket kultursal med plass til 275 tilskuere i polstrede seter eller opp til 500 st√•ende gjester, med sceneutstyr og akustiske forhold som de fleste skoler bare kan dr√łmme om.

Tilgjengelig etter skoletid

Hos en god nabo er d√łren alltid √•pen. Voldsl√łkka skole og kulturstasjon er et pilotprosjekt for mer√•pen skole, slik at arealer ogs√• er tilgjengelige etter skoletid med Oslo kommunes app Oslon√łkkelen.

Utomhusanlegget, tegnet av √ėstengen & Bergo landskapsarkitekter, er et forbildeprosjekt i milj√łriktig h√•ndtering av overvann i urbane str√łk. Det er allerede blitt et popul√¶rt samlingspunkt for alle aldre utenom skoletid, med gr√łnne aktivitets√łyer og samlingsplasser. Skolen bidrar direkte til √• redusere flomfare for naboene gjennom fordr√łyning.

N√•r solen skinner, leverer ogs√• skolens solcelleanlegg kortreist og CO 2 -vennlig str√łm til nabolaget. Ikke verst!

Forutsetningene

For √• snakke litt mer i dybden om hvorfor skolen ser ut som den gj√łr, m√• vi f√łrst se p√• forutsetningene fra detaljregulering og avrop til arkitekten.

Uelands gate 85 ble omregulert fra industri til kombinert formål undervisning og idrettsanlegg gjennom vedtak i Oslo bystyre 13. desember 2017.

Detaljreguleringen bestemmer st√łrrelsen p√• nybygget (12.200 kvadratmeter) og Heidenreich-bygget (1600 kvadratmeter) samt plassering p√• tomten.

Oslo kommune har i ¬ęKlima og energistrategi for Oslo¬Ľ av 2016 vedtatt at klimagassutslippene skal reduseres med 36 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2030 i forhold til 1990-niv√•et.

Undervisningsbygg har i sin ¬ęMilj√ł- og energistrategi 2018-2020¬Ľ vedtatt en m√•lsetning om at alle nybygg skal ha m√•l om plusshus. Nybygget p√• Voldsl√łkka skole skal bli et plusshus etter Futurebuilts plusshusdefinisjon (2014).

For √• oppn√• krav om plusshus ble det beregnet at skolens solcellepaneler m√•tte produsere 229.848 kWh/√•r ‚Äď noe som i praksis betyr at hele taket og alt av skolens s√łr- og vestfasader m√• kles med 1785 kvadratmeter solcellepaneler.

Reguleringsplanen legger f√łringer p√• utforming inkludert krav om en √•pen og transparent fasade i 1. etasje langs Uelands gate.

F√łr vi arkitekter har tegnet en eneste strek, er byggets plassering, st√łrrelse og volum bestemt. 60 prosent av fasadematerialene er ogs√• allerede valgt.

Vi fors√łker ikke med dette √• fraskrive oss noe ansvar for designvalgene som er tatt. Men det kan v√¶re greit √• vite at det foreg√•r mer her enn bare utseende, skolen er faktisk ogs√• en kraftstasjon!

Unders√łke uttrykksmuligheter

Rolness lurer p√• om ikke man kunne ¬ęvideref√łrt og nytolket stilelementer fra det gamle bygget?¬Ľ

Heidenreichbygget ble i sin tid bygget som lagerbygg i forbindelse med en planlagt jernbanetras√© og har blant annet huset sementvarefabrikk og r√łrlager.

Vi er helt enige i at Heidenreichbygget er kjempefint! Det har v√¶rt en viktig del av v√•r oppgave √• bevare byggets karakter, samtidig som det ble modernisert til dagens tekniske standard. Dette ble gjort i samr√•d med byantikvaren, Sintef og godt utf√łrt arbeid fra totalentrepren√łren Veidekke.

Skolebygget er utformet etter krav om gode læringsarealer, dagslys og funksjonskrav til et komplisert romprogram.

Det nye bygget skiller seg fra det verneverdige Heidenreichbygget ved at vi utforsker hvilke uttrykksmuligheter som finnes med den påkrevde solcellefasaden.

Nye metoder for trykk av solceller

Vi √łnsket oss noe annet enn standard helsvarte paneler i fem etasjer.

Det er lett √• se for seg overskriftene som sp√łr om det er Monolitten fra filmen ¬ę2001: En romodyss√©¬Ľ som har landet p√• T√•sen, i dette tilfellet.

Fasaden p√• Voldsl√łkka skole er utarbeidet i samarbeid med solcelleprodusenten for √• utvikle nye metoder for trykk av solceller p√• fargesatte glassplater.

Svarte paneler er kombinert med spesialproduserte m√łrke- og lysegr√łnne solceller for variasjon.

Fasadens vinkel og m√łnster er optimalisert for √• maksimere antall hele plater.

Enkelte plater i overgangen mellom solcellene og bakenforliggende vinduer er utelatt for √• redusere un√łdvendig materialbruk og bryte ned de rektangul√¶re vindusrekkene.

En av intensjonene med fargevalg og m√łnster var √• speile de frodige trekronene langs Uelands gate. Fasaden skifter farge med lyset gjennom dagen og √•rstidene.

Det er en inviterende, overdekket trebenk langs hele fasaden med tres√łyler som viser frem skolens trekonstruksjon.

Verst om ingen bryr seg

Om enkelte synes byggets fasade langs Uelands gate er stygg, er det også andre som mener at den er pen.

Det verste ville v√¶rt om Oslo fikk en av verdens mest milj√łvennlige skoler og ingen brydde seg.

Den franske kunstner og skribent Guy de Maupassant er kjent for sine protester mot Eiffeltårnet i Paris. Han spiste ofte i restauranten ved tårnets base fordi det var et av de få stedene i Paris hvor han ikke trengte å se byggets profil.

Det er kanskje en tr√łst for Rolness at Voldsl√łkka skole har mange flotte kulturfasiliteter han kan bes√łke, slik at han slipper √• se p√• det?