Kirken trenger mer enn mirakler. Den trenger oppmerksomhet.

Publisert: 22.08.2023 01:00

Frank Rossavik skriver i en kommentar i Aftenposten onsdag 16. august at kirken ved årets kirkevalg trenger to mirakler: visjonære kandidater og høyere valgdeltagelse.

Mirakler kan skje. Åpen folkekirke mener at kirken skal være åpen for alle. Det gir føringer for arbeidet kirken skal drive fremover, i en tid med fallende medlems- og dåpstall.

De som stiller til valg, er uenige om kirkedemokratiet skal være for de mest aktive i menigheten (som Bønnelista og Frimodig kirke mener), eller om alle medlemmer bør kunne delta – også «julaften-menigheten», «konfirmasjons-menigheten», «babysang-menigheten», «begravelses-menigheten», «konsert-menigheten» og så videre (som Åpen folkekirke vil).

Med over 3000 diakonale og sosiale tilbud betyr kirken mye for mange. Kirken hjelper fattige, driver ungdomsklubber, tilbyr sorg- og samtalegrupper. Men det er ikke alle som går til søndagsgudstjeneste. For Åpen folkekirke skal kirken være et sted alle mennesker skal føle seg sett, ønsket og velkommen.

Kirkevalget har liten oppmerksomhet i mediene. Det er underlig med tanke på at det er ca. 3,5 millioner medlemmer her i landet. Digitalt forhåndsvalg har gjort valget mer tilgjengelig. Det er nytenkende og radikalt. Det fortjener oppmerksomhet!

Jo mindre oppmerksomhet om kirkevalget, desto lavere valgdeltagelse. Dermed blir valget for «de spesielt interesserte». Lav oppmerksomhet er dermed en trussel for kirkedemokratiet.

Selv om Rossavik ser mørkt på valget, så løfter han i hvert fall en viktig problemstilling: Deltagelsen ved dette kirkevalget bør opp. Måtte miraklenes tid ikke være forbi!

Torild Skogsholm, 4.-kandidat Åpen folkekirke, Oslo bispedømme

Innleggsforfatteren stiller på Venstres liste i Nordstrand bydel, Oslo