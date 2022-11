ME: Recovery Norges historier viser at man kan bli frisk

16. nov. 2022 11:45 Sist oppdatert nå nettopp

Henrik Vogt (bildet) er leder for Recovery Norge.

David Tullers behov for å underkjenne dem må ses som ledd i aktivismen han er del av.

I et innlegg i Aftenposten 15. november skriver David Tuller om CFS/ME og også Recovery Norge (RN). Tuller er tilknyttet Universitetet i Berkeley i USA, men er finansiert gjennom crowdfunding arrow-outward-link av ME-grupperinger og driver kampanjer mot forskere og andre aktører som ikke passer i disses kamp for at CFS/ME skal oppfattes som «fysisk», som i noe man ikke kan gjøre noe med ved hjelp av metoder som oppfattes «psykologiske».

I sitt innlegg skriver Tuller at RN «fremmer» metoden Lightning Process. Dette stemmer ikke. Vår organisasjon består av mennesker som har erfart å bli friske av blant annet CFS/ME gjennom ulike metoder som bredt innebærer endring i tankemønstre og handlingsmønstre og de biologiske effektene dette har i kroppen. En betydelig andel har benyttet LP, men vi «fremmer» ingen spesielle metoder. Målet er å lære av historiene til dem som er blitt friske, mer generelt.

Tuller skriver videre at våre historier er «uverifiserte». Vi har verifisert våre historier, mange av dem er publisert med fullt navn. Tullers behov for å underkjenne dem må ses som ledd i aktivismen han er del av, der slike historier ikke passer inn og derfor forsøkes diskreditert.

Til slutt skriver Tuller at våre historier ikke egner seg for å understøtte påstanden om at man kan bli «helt frisk fra ME ved hjelp av kognitive teknikker». Våre historier egner seg ikke til å si statistisk hvor mange som kan bli friske gjennom slike metoder, men de tyder sterkt på at det er mulig. Når mange historier viser en slående effekt, nært knyttet i tid til en intervensjon etter lengre tids sykdom, er det neppe tilfeldig.

Dette vil mange forskere og eksperter på evidensbasert medisin være enige i, og det åpner for videre forskning.

Henrik Vogt, leder, Recovery Norge