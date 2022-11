Myten om den klassiske musikkens publikum stemmer ikke

Hvis vi legger til antall tilhørere på Operaen i Oslo (370.000), ender vi på over én million besøk for klassisk musikk i løpet av ett år, skriver Bjørn Petter Ulvær.

Det har bygget seg opp en myte om at klassiske konserter er noe en liten elite fra Oslo driver med.

Det er nødvendig å få fakta på bordet. La oss starte med antall registrerte tilhørere eller besøk. Statistisk sentralbyrås Kulturstatistikk fra 2019 arrow-outward-link (altså rett før pandemien satte hele kulturlivet i en unntakstilstand) forteller oss at antall besøk på klassiske konserter var 711.000.

Det er en økning på 12 prosent fra året før. Det går oppover med klassiske konserter! Hvis vi legger til antall tilhørere på Operaen i Oslo (370.000), ender vi på over én million besøk for klassisk musikk i løpet av ett år.

I tillegg kommer de som ikke omfattes av SSB Kulturstatistikk (de som ikke mottar driftsstøtte). Vi vet ikke hvor mye høyere tallet da blir. Kanskje 1.300.000? Eller 1.500.000? En interessant sammenligning: Det ble registrert ca. 1.600.000 tilskuere på tippeligaens fotballkamper! Det totale antall besøk til klassiske konserter er derfor betydelig.

La oss ta en annen innfallsvinkel. Det er ca. 3,7 millioner personer over 15 år i dette landet. 15 prosent av den voksne befolkningen har vært på klassisk konsert én gang eller oftere siste 12 månedene (Ipsos/Norsk Monitor 2022 arrow-outward-link ).

Så har vi de 14-15 prosent som benytter seg av opera- og ballettforestillinger (Kantar/Forbruker & Media 2020/1 arrow-outward-link ). Sørger vi for at de som både går på klassiske konserter og opera/ballett bare telles én gang, ender vi opp med at rundt 25 prosent av den voksne befolkningen går én eller flere på forestillinger med klassisk musikk i løpet av et år. Det er nesten én million personer. Hver fjerde voksne nordmann!

Til sammenligning: 32 prosent var på festival siste 12 måneder.

Det er med andre ord bare litt flere enn de 25 prosent som går på forestillinger med klassisk musikk. Og publikumet for klassisk musikk er omtrent like stort som de som kjører alpint (22 prosent).

En aktivitet som én million nordmenn gjør i løpet av et år, er altså ikke en snever aktivitet for en liten elite. Vi har fått symfoniorkestre av topp kvalitet i Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Arktisk Filharmoni i Bodø/Tromsø, for å nevne noen. Og de spiller for fulle hus. Dette viser at det heller ikke er et Oslo-fenomen. Vi kan derfor erklære myten for død og begravet.

Bjørn Petter Ulvær, tidligere medieforsker ved Institutt for Medier og Kommunikasjon (UiO), avdelingssjef i Ipsos/MMI, og management consultant og adm.dir. i MarkUp Consulting /Implement Consulting Group